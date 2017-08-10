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10 августа 2017, 0:08 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Норвежец Вархольм завоевал золото ЧМ в беге на 400 метров с барьерами

Норвежский спортсмен Карстен Вархольм завоевал золотую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне, в беге на 400 метров с барьерами.

В финале норвежский барьерист показал результат 48,35 секунды. 0,14 секунды проиграл чемпиону мира Ясмани Копелло из Турции, ставший серебряным призёром. На третью ступень пьедестала почёта поднялся американец Керрон Клемент.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
400 метров с барьерами. Мужчины.

1. Карстен Вархольм (Норвегия) — 48,35.
2. Ясмани Копелло (Турция) — 48,49.
3. Керрон Клемент (США) — 48,52.
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