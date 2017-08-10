Президент Федерации легкой атлетики Таджикистана Назаров не согласен с отстранением ВФЛА

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Конгресс IAAF 3 августа поддержал рабочую группу под руководством Руне Андерсена и проголосовал за продление отстранения ВФЛА. За продление отстранения проголосовало 166 человек, против — 21. Среди тех, кто голосовал против, оказался Таджикистан, который стал единственной страной из бывшего СССР, поддержавшей Россию.

«Я считаю, что вину за допинговые нарушения должны нести конкретные люди. Если человек виноват, его надо наказывать. У меня очень много друзей в России, которые ни в чем не виноваты, но страдают из-за других. Спортивная жизнь короткая, поэтому надо в вопросе наказаний подходить индивидуально», — считает Назаров.

«На мой взгляд, скоро все будет нормально. Сейчас многие уже приходят к тому, что наказывать надо только непосредственных виновников. Спортсмены должны иметь возможность выступать, пусть даже и под нейтральным флагом. А потом нужно возвращать свой», — заключил таджикский метатель молота, которому в среду удалось пробиться в финал чемпионата мира.