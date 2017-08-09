Метатель молота Литвинов объяснил свою неудачу на ЧМ плохой психологической готовностью

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Бронзовый призер чемпионата Европы — 2014 Литвинов не смог преодолеть квалификационный барьер (75,50 м), показав в лучшей попытке результат 73,48 м.

«Я не стал бы связывать свою неудачу с сегодняшней дождливой погодой, все отлично было, — считает Литвинов. — Организация, сектор — все на высоком уровне. Да и я сам технически все неплохо выполнял, снаряд летел в одну точку. Просто этот сезон сложился тяжело, я не выдержал в этом году психологического давления».

«Это связано, конечно, и с тем, что я достаточно поздно получил разрешение выступать на международных стартах, — продолжил спортсмен. — Эмоционально к концу июля меня уже не хватало, было очень тяжело. Это моя ошибка, нужно было не терять настрой».

Перед началом второго квалификационного потока, где выступит россиянин Валерий Пронкин, в финал соревнований пробился Алексей Сокирский, метнувший снаряд на 75,50.