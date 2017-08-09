Дарья Клишина: Хочется в теплый душ. Очень замерзли пальцы на ногах
Россиянка вышла в финал ЧМ с лучшим результатом.
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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина после квалификации чемпионата мира призналась, что очень замерзла. 26-летняя россиянка, выступающая под нейтральным флагом, прыгнула на 6,66 метра и вышла в финал с первого места. В финале она планирует показать более далекие прыжки, передает из Лондона спецкор «СЭ» Владимир ИВАНОВ.
— Вот на этом бы и закончились соревнования, не правда ли?
— Наверное, нет. Квалификация есть квалификация. Цель была — пройти ее и сделать три попытки. После второй было уже понятно, что я попадаю в финал, но тренер Лорен Сигрейв сказал, чтобы я все равно делала третью.
— Зачем?
— Для тренировки. Чтобы я почувствовала дорожку. Я же никогда в своей жизни не была на этом стадионе. На третью попытку немного расслабилась, но она все равно получилась хорошей. Неважно, что был небольшой заступ. Надеюсь, в финале будет хорошая погода — и придут далекие все прыжки.
— Когда в последний раз выигрывали квалификацию?
— Извините, очень хочется в теплый душ. У меня очень сильно замерзли пальцы на ногах.
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