Дарья Клишина: Хочется в теплый душ. Очень замерзли пальцы на ногах

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина после квалификации чемпионата мира призналась, что очень замерзла. 26-летняя россиянка, выступающая под нейтральным флагом, прыгнула на 6,66 метра и вышла в финал с первого места. В финале она планирует показать более далекие прыжки, передает из Лондона спецкор «СЭ» Владимир ИВАНОВ.

— Вот на этом бы и закончились соревнования, не правда ли?

— Наверное, нет. Квалификация есть квалификация. Цель была — пройти ее и сделать три попытки. После второй было уже понятно, что я попадаю в финал, но тренер Лорен Сигрейв сказал, чтобы я все равно делала третью.

— Зачем?

— Для тренировки. Чтобы я почувствовала дорожку. Я же никогда в своей жизни не была на этом стадионе. На третью попытку немного расслабилась, но она все равно получилась хорошей. Неважно, что был небольшой заступ. Надеюсь, в финале будет хорошая погода — и придут далекие все прыжки.

— Когда в последний раз выигрывали квалификацию?

— Извините, очень хочется в теплый душ. У меня очень сильно замерзли пальцы на ногах.