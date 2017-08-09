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9 августа 2017, 22:40 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Клишина вышла в финал ЧМ в прыжках в длину с лучшим результатом

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики, выиграла квалификацию в прыжках в длину с результатом 6,66 метра.

Лучший прыжок Дарья показала во второй попытке.

Всего в квалификации приняли участие 30 спортсменок, но никто из них под дождём в британской столице не смог выйти в финал напрямую, показав результат 6,70 метра. Второй в квалификации была американка Тианна Бартолетта (6,64 м), третьей — британка Лоррейн Уген (6,63 м).
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