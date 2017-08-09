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9 августа 2017, 22:02 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Россиянин Сокирский вышел в финал ЧМ по легкой атлетике в метании молота

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Россиянин Алексей Сокирский, выступающий под нейтральным флагом, квалифицировался в финал в метании молота на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Спортсмен в первой попытке метнул снаряд на 7550 метра выполнив квалификационный норматив. Увеличить
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Спортсмен в первой попытке метнул снаряд на 75,50 метра, выполнив квалификационный норматив, который необходим для попадания в финал (75,50).

В секторе продолжают борьбу за выход в финал еще два россиянина — Сергей Литвинов и Валерий Пронкин.

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.
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