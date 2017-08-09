Шубенков вернулся в Москву с ЧМ в Лондоне

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Бегун из Ботсваны Исаак Маквала, который ранее не был допущен к предварительным забегам на дистанции 200 м и на финал в беге на 400 м из-за ротавирусной инфекции, получит возможность отобраться в полуфинал на двухсотметровке. Маквала в индивидуальном порядке выйдет на старт отборочного забега на 200 м вечером в среду, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).