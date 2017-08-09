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9 августа 2017, 20:42 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Шубенков вернулся в Москву с ЧМ в Лондоне

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прибыл в Москву из Лондона, где проходит мировое первенство.

В финальном забеге россиянин, выступающий под нейтральным флагом, уступил спортсмену из Ямайки Омару Маклеоду 0,1 секунды.

«Так меня ещё никогда в Москве не встречали. Праздновали и в Лондоне. Ночью после награждения пошли отмечать в бар. Очень хорошо отметили», — передаёт слова Шубенкова корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.
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Новости Легкой атлетики

Отстраненный от ЧМ по легкой атлетике из-за инфекции ботсванец Маквала допущен к старту

Отстраненный от ЧМ по легкой атлетике из-за инфекции ботсванец Маквала допущен к старту

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Бегун из Ботсваны Исаак Маквала, который ранее не был допущен к предварительным забегам на дистанции 200 м и на финал в беге на 400 м из-за ротавирусной инфекции, получит возможность отобраться в полуфинал на двухсотметровке. Маквала в индивидуальном порядке выйдет на старт отборочного забега на 200 м вечером в среду, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
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