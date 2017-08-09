Прыгунья Клишина рассказала о желании принимать допинг

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«Мой лучший результат был 6 метров 30 сантиметров, и я смотрела на других девочек, которые прыгали на 7 метров. Я думала, это невозможно сделать без запрещенных препаратов. Я продолжала тренироваться. Я не добивалась огромного прогресса, но сумела поставить юниорский рекорд России — 6 метров 52 сантиметра. А позже я прыгнула на 7 метров 3 сантиметра, впервые в жизни», — заявила Клишина.

Спортсменка отметила, что после этого момента осознала, что «жизнь прекрасна». По ее словам, она поняла, что можно тренироваться и соревноваться без допинга.

Ранее Клишина рассказала, что в случае победы на чемпионате мира, который проходит в Лондоне с 4 по 13 августа, она не будет брать российский флаг, так как не хочет проблем. Согласно правилам, установленным Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), нейтральным спортсменам запрещено исполнять и слушать гимн страны на объектах чемпионата мира, использовать спортивную форму цветов национального флага и изображать символы страны на теле.