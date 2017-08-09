Клевцов: Этот чемпионат мира стал для нас с Шубенковым самым тяжелым
Как завоевывалась единственная пока медаль России на ЧМ-2017.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Личный тренер Сергея Шубенкова Сергей КЛЕВЦОВ — о серебряной медали своего ученика на 110 м с/б на чемпионате мира и проблемах легкой атлетики в стране.
— Сразу после серебряного финиша Шубенкова вы не выглядели довольным. Сейчас, когда первые эмоции улеглись, отношение к этой медали другое?
— А какая разница, на эмоциях я был или нет? За свои слова нужно всегда отвечать. Стараюсь жить именно в такой парадигме. И готов повторить все, что сказал сразу после финала. Мы ехали в Лондон побеждать, но не сделали этого.
Другое дело, что гневить бога и сетовать на второе место я не собираюсь. С учетом известных обстоятельств эта серебряная медаль — важная и трудовая. Просто в последние годы нас устраивает одна только фишка — первое место. Выигрывать, понятное дело, удается не всегда. Но эмоции после любого другого результата — они вот такие. Это нормально. Иначе, как говорил бандит из одного известного фильма: «Зачем мы революцию делали»?
— Стабильность выступлений Шубенкова вас, наверное, особенно радует?
— Обидно, что мы не выиграли здесь золото, но если взглянуть на всю картину в целом, то три медали на трех чемпионатах мира говорят о том, что
ТАКИМ ВЗВОЛНОВАННЫМ ШУБЕНКОВА Я НЕ ВИДЕЛ НИКОГДА.
— Насколько реально было
— По горячим следам могу сказать, что будь у нас второй шанс — в подготовке мы сделали бы все так же. Вообще у нас удивительная страна. Везде кадровый голод, но экспертов в любой области — полно. В соцсетях — так каждый первый.
Некоторые доказывают на весь интернет, что Шубенкову не хватило стартов. Так вот — наш последний турнир был в Венгрии. И там была ровно та же тройка, что и здесь: Маклауд, Шубенков и Бажи. А Мэррит, Дарьен и другие граждане, которые потом бежали на этапе «Бриллиантовой лиги» — остались тут вне пьедестала. Или к вопросу о том, что на чемпионат мира стоило приехать пораньше. Вот сидим в Новогорске, читаю. Андре де Грассе прибыл сюда заранее — и получил травму. А ведь у него были все шансы войти в историю! Именно он мог победить на 100 м, а не Гэтлин. Так вот если выбирать между медалью и травмой — я выберу первое.
При этом всем обязательно нужно будет внимательно покопаться в записях, понять, почему нам
— Сам он наоборот сказал, что научился получать кайф от соревнований.
— Болтать — не мешки ворочать. Помните анекдот про то, как дедушка пришел к доктору и начал жаловаться, что у него стало плохо получаться с девушками? Доктор спрашивает: «Сколько вам лет»? Дедушка отвечает: «75 и я могу заниматься сексом только раз в неделю. А соседу 80 и он говорит, что может три». «Так и вы говорите»…
Безусловно, Шубенков очень многому научился за эти годы и сейчас он опытный спортсмен. Но
Я, НАВЕРНОЕ, И ПОМРУ НА РАБОТЕ.
—
— Этой паузы нельзя отрицать, но я не хочу все валить только на прошлый год. Мы получили возможность выступать — и постарались ее использовать по полной.
— Как у вас не опустились руки, когда увидели результаты призеров бразильской Олимпиады?
— Мне в этом смысле гораздо проще. Я же с этого корабля все равно никуда не денусь. Наверное, и помру на работе. Тут у меня
А вот до ученика я пытался донести такую мысль: кроме бесконечности нет ничего бесконечного. Рано или поздно нас бы выпустили. И когда ворота откроются — мы должны быть готовыми биться сразу. Если бесконечно долго жевать сопли с сахаром, то когда придет момент — мы будем уже вне тренда.
Как только у Шубы проскакивали пессимистические мысли, я повторял это. Но такое бывало крайне редко. Наоборот он говорил: «Тренер, надо работать, нечего нам косить». Парадигма была простая:
— Что было для вас самым сложным в ситуации с недопуском?
— Все! Мы хорошо работали в прошлом году. Изучал записи, анализировал — по качеству все было нормально. У Сереги не было болячек и травм. Но хоть о стену разбейся, выбежать из 13,20 не могли. Пробить это можно было в серьезном соперничестве.
МАКЛАУД ПОКА НЕ СТАВИТ ПЕРЕД НАМИ СВЕРХЗАДАЧ.
— И вот действующий чемпион мира Омар Маклауд в это время как раз набегивался.
— У него в этом смысле была фора с прошлого сезона. Но одно дело иметь ее, а другое — воспользоваться. Он молодец, ничего не скажешь. Остановить его сейчас сложно. Но возможно. Титулы ямайца давить на Сергея не будут. К счастью, никаких сверхзадач пока он перед нами не поставил.
— А что для вас было бы сверхзадачей?
— Ариес Мерритт в 2012 году. Он выиграл зимний чемпионат мира, Олимпийские игры и 10 или 11 раз выбежал из 13 секунд. А в последнем старте сезона установил мировой рекорд — 12,80. Потом, правда, возникли проблемы с почками. Но это другая сторона. Я к тому, что вот с таким человеком бороться было реально сложно.
Сейчас же такой темы, что Маклауд скачет далеко впереди на лихом коне — нет. Да, у него была фора в год — и он за это время взял по максимуму. Сильно прибавил в стабильности. Поменял тренера. Читал, что он пытается тоже переходить на семь шагов. Это вряд ли от хорошей жизни. Восьмишажный ритм для невысокого спортсмена — более естественный.
— Шубенков говорит, что по технике у Маклауда вообще нет ничего особенного.
— Так и есть. Но физически он очень одаренный. Это единственный человек в истории, который разменял 13 секунд на 110 м с/б и 10 секунд на сотке. И, кстати, он между делом еще выбегает из 50 сек на 400 м с/б. Маклауд парень быстрый и глупо это отрицать. Плюс сейчас он перестал валять барьеры. И даже если задевает их — ему это не очень мешает. С ним будет сложно, но интересно.
НЕЙТРАЛЬНАЯ ФОРМА НЕ БОДРИЛА.
— Насколько вас смущало, что на чемпионат мира нельзя было прийти на стадион в российской форме?
— Это не бодрило. Приходить на стадион не в российской «мастерке» мне, признаюсь, не комфортно. У меня Шуба и раньше постоянно спрашивал: «Тренер, почему вы все время в российской форме»? А я, наверное, человек старой закалки. Нравятся мне вещи с нашим гербом и надписью «Россия».
При этом в Лондоне, несмотря на нейтральный статус, я чувствовал, что у нас — команда. Много для этого сделала Лена Орлова — представитель нашей делегации. Мы постоянно чувствовали, что окружены заботой, обо всем были предупреждены и оповещены. Проблем не было никаких абсолютно.
— Что будете делать с аккредитацией, на которой написано ANA?
— Сохраню. Кстати, во время финала я пытался прорваться на свое традиционное место — к первому барьеру. По идее, мне туда нельзя. Вот и секьюрити хотел меня «завернуть», но я на ломанном латиноамериканском объяснил ему, что бежит мой ученик. Сзади меня сидела пожилая пара. Они, видимо, увидели, как мы с Шубой обменивались жестами и спросили, мой ли это спортсмен. Потом давай расспрашивать, что такое ANA. Я объяснил. И сказал, что вообще он из России. Тогда им стало понятнее.
— Многие здесь вообще не в курсе про ANA и про то, что россияне не могут выступать под своим флагом.
— Так и есть. Мой ученик — человек дисциплинированный. Для таких, как он, и пишут законы. Так вот, я собираюсь на стадион — у меня синие «мастерка» и кроссовки — и уже полученный здесь красный рюкзачок. Он давай паниковать: «Тренер, вы что? Синяя, красная»…
— А вы?
— Сказал Шубе, чтобы отстал. У меня же не было ничего белого!
Да я и не заметил, чтобы
СИТУАЦИЯ С ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ В СТРАНЕ ПУГАЕТ.
— Вы будете работать до упора. А каково состояние легкой атлетики в нашей стране?
— Вопрос непростой. Я не вижу светлого будущего без притока молодых тренеров. А в вопросе о курице и яйце по нашей теме и коню понятно, что первично. Специалисты, ковавшие победы стране, постепенно уходят. Новых я не вижу. Преемственность нарушается. Связь ломается. Ситуация тупиковая. И это меня пугает. Как быть?
В Европе легкая атлетика очень популярна. Мы заходим на паспортный контроль, пограничники в курсе, что у них чемпионат мира. Они даже шутили с Серегой, что тренер у него так грозно выглядит — не захочешь быстро побежишь. Тут всем интересно. Стадионы забиты!
В нашей стране интерес к королеве спорта действительно невысок. Буду рад ошибиться. Может быть, это я у себя в Алтайском крае не вижу новых тренеров, а
— Дети в легкую атлетику идут?
— Сейчас в Майкопе прошла Спартакиада школьников. И там немало
— То есть, материал есть, а работать с ним некому?
— Есть и другая проблема — материальных баз. У нас в Барнауле только один стадион, на котором
— Сколько получает сейчас начинающий тренер?
— В районе 10 тысяч рублей. В свое время нам тоже было тяжело начинать, но настолько нравилось это дело, что о другом и не думали. Сейчас жизнь другая. Молодежь тоже. Ни хуже и не лучше, а просто другая. И можно понять тех, кто вместо тренерства выбирает более комфортные варианты. Чтобы менять ситуацию с легкой атлетикой в стране, нужно
Владимир ИВАНОВ
из Лондона.
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