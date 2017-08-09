Дарья Клишина: Меня называли изменщицей свои же люди
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина призналась, что в прошлом году пережила сильнейший стресс, когда стала единственной легкоатлеткой из России, допущенной к Олимпиаде в
Рио-де-Жанейро под нейтральным флагом.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Спортсменка подчеркнула, что сейчас на чемпионате мира в Лондоне чувствует себя спокойнее.
— Сейчас мне хорошо, но в прошлом году была совсем иная ситуация, — цитирует ВВС Клишину. — Моя олимпийская мечта превратилась в кошмар. Я в хорошей форме подходила к Олимпиаде, а потом случилась эта бомба.
В итоге за день до квалификации моему тренеру позвонили в 4 часа ночи, чтобы сказать о вердикте. Он пришел ко мне и сказал, что мы выиграли дело. Было 5 утра, я не могла уснуть, тряслась. Все эмоции потратила за неделю до Игр. Это меня утомляло. Я не могла тренироваться, не могла сосредоточиться.
А потом стресса стало еще больше.
Я старалась не читать комментарии в своем Инстаграме, но это было невозможно. Мои друзья присылали мне тексты, показывали, что обо мне пишут.
После квалификации я полтора часа провела в смешанной зоне, потому что не могла пройти мимо журналистов. Они разрывали меня, спрашивали о ситуации с допингом в России. На Играх я чувствовала себя одинокой, и это давило на меня. Мне не удавалось сосредоточиться на соревнованиях. Поэтому, вероятно, выступила не так, как хотела бы.
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