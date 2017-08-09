Шляхтин: РССС не договорился с IAAF об участии российских легкоатлетов в Универсиаде-2017
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российский студенческий спортивный союз (РССС) не смог договориться с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) об участии российских легкоатлетов в Универсиаде 2017 года. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее глава РССС Сергей Сейранов сообщил ТАСС, что российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде.
«ВФЛА не принимает подобных решений, команду формирует Российский студенческий спортивный союз, — сказал Шляхтин. — В данной ситуации возник юридический казус с точки зрения выступления наших атлетов, как это было перед юношеским Олимпийским фестивалем, но тогда команду формировал Олимпийский комитет России. Я так понимаю, студенческий союз не договорился с IAAF, как это должно быть по регламенту. Но все вопросы по данной ситуации обсуждались еще три месяца назад, мы знали, что подобная коллизия может быть».
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Выступать на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут только в качестве нейтральных спортсменов.
Летняя Универсиада 2017 года пройдет с 19 по 30 августа в столице Тайваня Тайбэе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter