Шляхтин: РССС не договорился с IAAF об участии российских легкоатлетов в Универсиаде-2017

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Ранее глава РССС Сергей Сейранов сообщил ТАСС, что российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде.

«ВФЛА не принимает подобных решений, команду формирует Российский студенческий спортивный союз, — сказал Шляхтин. — В данной ситуации возник юридический казус с точки зрения выступления наших атлетов, как это было перед юношеским Олимпийским фестивалем, но тогда команду формировал Олимпийский комитет России. Я так понимаю, студенческий союз не договорился с IAAF, как это должно быть по регламенту. Но все вопросы по данной ситуации обсуждались еще три месяца назад, мы знали, что подобная коллизия может быть».

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Выступать на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут только в качестве нейтральных спортсменов.

Летняя Универсиада 2017 года пройдет с 19 по 30 августа в столице Тайваня Тайбэе.