Российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде 2017 года

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«Наши легкоатлеты не будут выступать на Универсиаде ни в каком статусе, так ничего и не получилось, — сказал Сейранов. — Планировалось, что туда поедут 11 человек, но мы так и не получили никаких разъяснений от Международной федерации студенческого спорта (FISU) на тему, как нейтральные спортсмены будут участвовать в соревнованиях. Непонятно было, как вносить их в базу данных».

«Много было вопросов, ответов на которые так и не получили. Сейчас срок подачи заявок истек, регистрационная онлайн-система закрыта, ни одного нашего легкоатлета нет в списках участников Универсиады», — отметил глава РССС.