Карьера Усэйна Болта в 9,58 графиках

Кристин Дживанс

Пока знаменитый ямаец готовится к завершению спортивной карьеры по окончании чемпионата мира в Лондоне, мы собрали 9,58 причин, по которым он заслуживает признания в качестве легенды.

1

Он — самый быстрый бегун в истории. Болту принадлежат три последних мировых рекорда в беге на 100 м, причем первый из них он установил 9 лет назад.

Болт побил рекорд, поставленный его соотечественником Асафой Пауэллом (9,74 сек), пробежав стометровку на 0,02 сек быстрее в мае 2008 года. Летом того же года на Олимпиаде в Пекине он еще улучшил этот показатель, добежав до финишной черты за 9,69 сек.

На чемпионате мира в Берлине в 2009 году он смог побить собственный рекорд, улучшив его более чем на 1/10 сек — до 9,58.

Первый мировой рекорд в беге на 100 м был зафиксирован в 1912 году созданной тогда Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ): американец Дональд Липпинкотт преодолел это расстояние за 10,6 секунды.

Пробежать стометровку быстрее, чем за 10 секунд, сумел Джим Хайнс в 1968 году — более чем полстолетия спустя после Липпинкотта, но потребовался почти целый век, чтобы улучшить первый рекорд на целую секунду, — благодаря Болту.

2

Он бегал быстрее и побеждал чаще. В составленном ИААФ накануне лондонского чемпионата списке всех спринтеров, пробежавших стометровку быстрее, чем за 10 сек, наберется лишь четыре атлета, приблизившихся к результатам Болта.

Все стометровки, преодоленные менее чем за 10 секунд

В общей сложности со времени рекорда Хайнса еще 124 спортсмена сумели превзойти 10-секундный показатель.

Однако никто, за вычетом Болта, еще двух ямайцев — Йохана Блейка и Асафы Пауэлла, — а также двух американцев, Джастина Гэтлина и Тайсона Гея (выделены на графике), не сумели пробежать стометровку быстрее, чем за 9,78 сек.

Сам Болт сумел сделать это в общей сложности девять раз, что совершенно невероятно.

3

И, разумеется, речь не только о стометровке. Болт показал превосходные результаты и в беге на 200 м, став единственным чемпионом мира на обеих дистанциях с момента начала использования ИААФ автохронометража в 1977 году.

Обладатели мировых рекордов на дистанциях 100 и 200 м с 1977 года.

На Олимпиаде 2008 года в Пекине Болту удалось побить рекорд спринтера из США Майкла Джонсона в беге на 200 м, державшийся 12 лет, снизив его с 19,32 сек до 19,30. Годом позже в Берлине он довел его до 19,19 сек.

4

Он потрясающе верен себе. Не считая Лондона в 2017 году, Болт побеждал в забегах практически на каждой Олимпиаде и чемпионате мира, в которых участвовал, начиная с 2008 года.

Медали Болта на Олимпийских играх и чемпионатах мира в 2008—2016 гг.., на дистанциях 100 м, 200 м и 4×100 м.

На Олимпиаде 2016 года в Рио он сумел одержать беспрецедентную «тройную тройную» победу, последовательно завоевав олимпийские золотые медали в беге на 100 и 200 м, а также в эстафете 4×100 м — что, по его собственным словам, обессмертило его имя.

Правда, с тех пор Болту пришлось расстаться с медалью за победу в эстафете в 2008 году, после того как перепроверка допинг-пробы Несты Картера из его команды дала положительный результат, из-за чего победы была лишена вся команда.

Успехи Болта на чемпионатах мира омрачаются только бронзовой медалью в Лондоне в 2017-м, а также фальстартом в забеге на 100 м в Южной Корее в 2011 году, что подразумевает автоматическую дисквалификацию.

5

Кто побеждал Болта

Начиная с 2008 года, победить его удалось лишь один раз в беге на 200 м — на чемпионате 2012 года, прошедшем на Ямайке, Болта опередил его земляк Блейк.

На том же чемпионате Блейк обогнал Болта и на дистанции в 100 м — это был один из пяти случаев, когда Болт не смог одержать победу на крупном состязании.

Помимо Блейка, в забеге на 100 м Болта опережали также Гэтлин, Кристиан Коулман, Пауэлл и Гей.

6

Он бегает даже быстрее, чем вы думаете. Болт пробежал самые быстрые 10 м из своего рекордного 100-метрового забега всего лишь за 0,81 сек. Это соответствует скорости в 44,51 км/ч — примерно с такой скоростью скачет галопом лошадь.

Однако знаменитому ямайцу удалось пробежать 100 м быстрее, чем за 9,58 сек, при старте с разбега. Он пробежал вторую половину своего рекордного забега на 200 м за 9,26 сек, а также смог несколько раз пробежать 100 м гораздо быстрее, чем за 9 секунд, во время эстафеты 4×100 м. Наивысшим показателем стало 8,65 сек в 2015 году.

Однако возраст и травма наложили свой отпечаток на Болта, которому сейчас уже почти 31 год. Его лучшие показатели стали замедляться, и он участвует в забегах уже не так часто. В 2016 он пробежал стометровку за 9,81, а 200 м — за 19,78 сек — медленно по его собственным стандартам, но все равно быстрее всех соперников.

7

Как ему это удается? Простого ответа на этот вопрос нет, однако исследование, проведенное Макалой Крыштофом и Антти Меро, результаты которого опубликованы в Journal of Human Kinetics, показало, что одним из факторов, дающих Болту преимущество над соперниками, стало строение скелета ямайского бегуна, чей рост составляет 1 м 95 см — выше, чем у прочих знаменитых спринтеров.

Высокий рост, как правило, считается для спринтеров недостатком в начале гонки, поскольку может ограничивать фазу разбега, когда тело движется вперед под углом к земле, чтобы приобрести необходимое ускорение.

Однако, делают выводы исследователи, в середине дистанции Болт при своем росте может бежать с более широким размахом ног, что позволяет ему дольше поддерживать высокий темп и терять скорость не так быстро, как более низкорослые спринтеры.

8

В среднем ширина шага Болта во время забега равняется 2,47 м. Это на целых 20 см шире, чем у большинства его соперников. При этом ему удается поддерживать высокую частоту шагов.

Для его соперников это оказывается гибельной комбинацией факторов: как только Болт набирает полный ход, он способен увеличивать отрыв с каждым своим шагом.

Как установили Крыштоф и Меро, для своего рекордного 100-метрового забега Болту понадобилось сделать менее 41 шага, в то время как другие финалисты совершали в среднем по 45 шагов.

9

А как же насчет более медленного разгона для высоких спринтеров? Болту чаще всего удается преодолеть этот недостаток.

Он действительно срывается с места медленнее, чем другие бегуны: если посмотреть на время его реакции на 100-метровых забегах в ходе всех Олимпиад и чемпионатов мира (за вычетом фальстарта в 2011), то до сих пор ему требовалось в среднем 0,158 сек на то, чтобы сорваться с места, в то время, как у его соперников на это уходило в среднем 0,149 сек.

Однако, как говорит Майкл Джонсон, в своих лучших забегах Болту удается уложить фазу разбега в то же время, что и не столь высоким бегунам. «Видно, что в течение первых примерно 30 м он оказывается вровень со спринтерами меньшего роста, что довольно редкий случай», — сказал Джонсон в интервью Олимпийскому каналу.

В своем рекордном забеге на 100 м Болт был самым быстрым на протяжении всей дистанции. Он был впереди уже через 20 м — и самым быстрым на каждом последующем 20-метровом отрезке.

Однако в Лондоне в 2017-м его время реакции — 0,183 сек — было очень коротким по его собственным меркам и лишь на 0,031 сек дольше, чем у всех прочих в этом забеге.

9,58

У Усэйна Болта всегда есть кое-что еще и помимо бег а. От его фирменной «стойки молнии» до паясничанья на беговой дорожке и заявлений, что он съел «примерно тысячу» чикен-наггетсов за время Олимпиады в Пекине. Игривый характер Болта помог ему приобрести статус суперзвезды.

Периодически звучащие упреки в демонстрации заносчивости перед финишной чертой едва ли способны подмочить его репутацию среди поклонников.

Накануне своего ухода из большого спорта она остается одним из самых популярных легкоатлетов в социальных сетях: у него почти 19 миллионов подписчиков в «Фейсбуке», 7,1 млн — в «Инстаграме», а еще 4,75 млн подписаны на его страницу в «Твиттере».

Вместе со славой приходят и спонсоры. Благодаря рекламным контрактам с такими брендами, как Puma, шампанское Mumm, Advil и другими, его доходы, по сведениям журнала Forbes, в 2016 году достигли 34 млн долларов, что поставило его на 88-е место в ежегодном списке самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Через собственный фонд Болт перечисляет средства на благотворительные цели, оказывая поддержку и старой школе на Ямайке, которую он когда-то закончил.

Но уйдет ли он теперь в тень? Сам атлет говорит, что хотел бы немного расслабиться и в полной мере насладиться жизнью.

А после этого, скорее всего, — постоянный контракт на какой-нибудь позиции в международной атлетике.

Однако нет сомнений, что в большом спорте по нему будут скучать. Председатель ИААФ лорд Коу недавно сказал Би-би-си: «Чего нам будет не хватать, так это личности. Мы бы хотели видеть атлетов с яркой индивидуальностью».

И никакой на свете график не сможет это отразить.