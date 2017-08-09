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9 августа 2017, 11:12 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Боуи снялась с квалификации ЧМ в беге на 200 м и может пропустить эстафету

Американская спортсменка Тори Боуи, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне в беге на 100 м, снялась с квалификационного забега на 200 м, сообщает официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Американская спортсменка Тори <span class=error>Боуи</span> завоевавшая золотую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне в беге на 100 м снялась с квалификационного забега на 200 м сообщает официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Увеличить
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Также под вопросом её участие в эстафете 4×100 м.

Тори упала после победного финиша на стометровке и получила несколько ссадин. 26-летняя легкоатлетка является олимпийской чемпионкой 2016 года.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Лондоне завершится 13 августа.
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ЛОНДОН, 9 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, приехавшая в Лондон еще 1 августа, во вторник переехала в другой отель в связи со вспышкой инфекции в официальной гостинице ЧМ-2017. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель нейтральных спортсменов на чемпионате мира 2017 года Елена Орлова.
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