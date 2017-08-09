Боуи снялась с квалификации ЧМ в беге на 200 м и может пропустить эстафету

ЛОНДОН, 9 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, приехавшая в Лондон еще 1 августа, во вторник переехала в другой отель в связи со вспышкой инфекции в официальной гостинице ЧМ-2017. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель нейтральных спортсменов на чемпионате мира 2017 года Елена Орлова.