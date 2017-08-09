Боуи снялась с квалификации ЧМ в беге на 200 м и может пропустить эстафету
Американская спортсменка Тори Боуи, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне в беге на 100 м, снялась с квалификационного забега на 200 м, сообщает официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Также под вопросом её участие в эстафете 4×100 м.
Тори упала после победного финиша на стометровке и получила несколько ссадин. 26-летняя легкоатлетка является олимпийской чемпионкой 2016 года.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Лондоне завершится 13 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter