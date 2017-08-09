Сколько заработала Рыпакова на чемпионате мира

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Призовые получают не только самые успешные спортсмены. Чтобы ещё и подзаработать на своём выступлении на первенстве мира достаточно войти в восьмёрку сильнейших — за это достижение можно будет получить 4000 долларов. Чемпионы же получают по 60 тысяч американских денежных единиц. Ну, а за установление мирового рекорда назначена специальная премия в 100 тысяч!

Ольга Рыпакова, заняв третье место, заработала 20 000 долларов.

Размеры премий в соответствии с занятыми местами:

1 — 60 000

2 — 30 000

3 — 20 000

4 — 15 000

5 — 10 000

6 — 6 000

7 — 5 000

8 — 4 000.