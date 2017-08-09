Американец Кендрикс стал чемпионом мира в прыжках с шестом

Кендрикс с первой попытки взял высоту 5,95 метра. Второе место занял поляк Петр Лисек (5,89). Третьим стал олимпийский чемпион Рено Лавиллени из Франции (5,89), уступив поляку по количеству попыток.

Кендрикс является бронзовым призером Олимпиады 2016 года.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (три золотые, пять серебряных, три бронзовые медали). Второе место занимает команда Кении (3−1−2), третье — сборная Эфиопии (1−2−0). Одна медаль на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом — Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами.

Чемпионат мира завершится 13 августа.