Выстраданный успех Сергея Шубенкова

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Сергей Шубенков занял второе место в беге с барьерами на 110 метров на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года. Это первая медаль России на мировом первенстве в Лондоне. В финальном забеге россиянин уступил олимпийскому чемпиону-2016 Омару Маклауду, преодолевшему дистанцию за 13,04 секунды — спортсмен с Ямайки оказался быстрее на 0,1 секунды. Обладателем бронзовой медали стал представитель Венгрии Балаш Баджи, преодолевший 110 метров за 13,28 секунды.

Серебро, полученное уроженцем Барнаула в Лондоне, можно справедливо приравнять к настоящему спортивному подвигу, ведь последние полтора года Сергей Шубенков не мог попасть на международные старты из-за тотальной блокады российских легкоатлетов, которых IAAF повально обвиняла в употреблении допинга. Сергей Шубенков настаивал, что он чист и допинг-пробы сдавал только в европейских лабараториях. На Олимпиаду в Рио он не поехал, но до чемпионата мира в Лондоне в итоге его всё-таки допустили. Правда, с одним условием — выступать под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкоатлетических ассоциаций (ВФЛА).

— Это выстраданная награда, — заявила «Известиям» чемпионка мира 1993 года в эстафете 4×100 метров, известный телекомментатор Ольга Богословская. — После такого перерыва международная соревновательная практика была нужна Сергею, как никому из российских спортсменов. Если в других легкоатлетических дисциплинах есть конкуренция на внутренних стартах, то в беге с барьерами на 110 метров Шубенков впереди своих оппонентов на «три трамвайные остановки». Было видно, что на ЧМ-2017 он искал свой стиль, был совсем не похож на себя образца ЧМ-2015. Он неплохо начал в квалификационном забеге, но в середине дистанции произошел сбой, после которого пришлось приложить максимум усилий, чтобы пробиться в полуфинал. В полуфинале он «проспал» старт и в середине дистанции поймал такой сильный стресс, что с трудом добежал до финиша. Букмекеры не верили в медальный успех Сергея, предрекая ему пятое-шестое место в лучшем случае. В финале он очень быстро стартовал, и выдал всё на первых 30 метрах дистанции. Поэтому, когда надо было добавить на финише, как всегда делает Шубенков, сил уже не оставалось. Конечно, он обрадовался серебру. Его конкуренты полтора года спокойно ездили на Олимпиаду, выбирали удобные старты, а Серега постоянно корректировал подготовку и пытался добиться допуска на соревнования в суде.

Теперь Сергей Шубенков имеет полный комплект медалей ЧМ — бронза в Москве-2013, золото в Пекине-2015 и серебро в Лондоне-2017. Помимо россиянина, в истории легкой атлетики только пять спортсменов смогли добиться такого выдающегося результата в этой дисциплине: Грег Фостер, Аллен Джонсон, Тони Джаррет, Лю Сянь и Колин Джексон.

— Для любого спортсмена важно присутствие целого штаба тренеров, врачей и просто друзей, которые между забегами поддерживали бы его в профессиональном и моральном плане, — заявил «Известиям» бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев. — Шубенков был лишен этого в отличие от своих конкурентов. Поэтому серебро в таких условиях, после пропущенной Олимпиады — это подвиг. Сергей в очередной раз доказал, что он — большой спортсмен с настоящим характером.

По мнению специалиста, Сергей Шубенков еще не достиг потолка и способен повторить победные результаты на ЧМ-2019 и Олимпиаде-2020 в Токио.

— Сейчас у Сергея такой возраст, когда физически и по части соревновательного опыта он еще может значительно прогрессировать, — сказал Валентин Балахничев. — Но здесь ему придется соревноваться с системами подготовки спортсменов из США и Ямайки, их индустрией фармакологического, методического и биомеханического обеспечения. Кроме того, мы видели, как внезапно на ЧМ-2017 вышел неизвестный венгерский барьерист, завоевавший бронзу. Это говорит о том, что в любой момент в любой стране, где бег с барьером находится в числе приоритетных видов, может появиться талантливый спортсмен.

При этом Ольга Богословская напомнила, что все российские спортсмены допущены до международных стартов до конца 2017 года.

— Пока непонятно, как сложится ситуация по нашим легкоатлетам в 2018 году, — отметила она. — Ведь российские спортсмены допущены до международных соревнований под нейтральным флагом только до конца 2017 года. Это накладывает свой отпечаток. Я спрашивала Шубенкова, что будет дальше — он говорит, что, видимо, опять придется подавать заявку, как нейтральному спортсмену. То есть, помимо таких факторов как травмы, микротравмы и какие-то неудачи, надо думать и о политических моментах.

Добавим, помимо Сергея Шубенкова к участию в ЧМ-2017 допущено 18 российских легкоатлетов. По оценкам экспертов, наибольшие шансы на медаль имеет прыгунья в высоту Мария Ласицкене.