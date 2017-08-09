Выстраданный успех Сергея Шубенкова
Эксперты Ольга Богословкая и Валентин Балахничев — о первой медали России на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне.
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Сергей Шубенков занял второе место в беге с барьерами на 110 метров на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года. Это первая медаль России на мировом первенстве в Лондоне. В финальном забеге россиянин уступил олимпийскому чемпиону-2016 Омару Маклауду, преодолевшему дистанцию за 13,04 секунды — спортсмен с Ямайки оказался быстрее на 0,1 секунды. Обладателем бронзовой медали стал представитель Венгрии Балаш Баджи, преодолевший 110 метров за 13,28 секунды.
Серебро, полученное уроженцем Барнаула в Лондоне, можно справедливо приравнять к настоящему спортивному подвигу, ведь последние полтора года Сергей Шубенков не мог попасть на международные старты
— Это выстраданная награда, — заявила «Известиям» чемпионка мира 1993 года в эстафете 4×100 метров, известный телекомментатор Ольга Богословская. — После такого перерыва международная соревновательная практика была нужна Сергею, как никому из российских спортсменов. Если в других легкоатлетических дисциплинах есть конкуренция на внутренних стартах, то в беге с барьерами на 110 метров Шубенков впереди своих оппонентов на «три трамвайные остановки». Было видно, что на ЧМ-2017 он искал свой стиль, был совсем не похож на себя образца ЧМ-2015. Он неплохо начал в квалификационном забеге, но в середине дистанции произошел сбой, после которого пришлось приложить максимум усилий, чтобы пробиться в полуфинал. В полуфинале он «проспал» старт и в середине дистанции поймал такой сильный стресс, что с трудом добежал до финиша. Букмекеры не верили в медальный успех Сергея, предрекая ему
Теперь Сергей Шубенков имеет полный комплект медалей ЧМ — бронза в Москве-2013, золото в Пекине-2015 и серебро в Лондоне-2017. Помимо россиянина, в истории легкой атлетики только пять спортсменов смогли добиться такого выдающегося результата в этой дисциплине: Грег Фостер, Аллен Джонсон, Тони Джаррет, Лю Сянь и Колин Джексон.
— Для любого спортсмена важно присутствие целого штаба тренеров, врачей и просто друзей, которые между забегами поддерживали бы его в профессиональном и моральном плане, — заявил «Известиям» бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев. — Шубенков был лишен этого в отличие от своих конкурентов. Поэтому серебро в таких условиях, после пропущенной Олимпиады — это подвиг. Сергей в очередной раз доказал, что он — большой спортсмен с настоящим характером.
По мнению специалиста, Сергей Шубенков еще не достиг потолка и способен повторить победные результаты на ЧМ-2019 и Олимпиаде-2020 в Токио.
— Сейчас у Сергея такой возраст, когда физически и по части соревновательного опыта он еще может значительно прогрессировать, — сказал Валентин Балахничев. — Но здесь ему придется соревноваться с системами подготовки спортсменов из США и Ямайки, их индустрией фармакологического, методического и биомеханического обеспечения. Кроме того, мы видели, как внезапно на ЧМ-2017 вышел неизвестный венгерский барьерист, завоевавший бронзу. Это говорит о том, что в любой момент в любой стране, где бег с барьером находится в числе приоритетных видов, может появиться талантливый спортсмен.
При этом Ольга Богословская напомнила, что все российские спортсмены допущены до международных стартов до конца 2017 года.
— Пока непонятно, как сложится ситуация по нашим легкоатлетам в 2018 году, — отметила она. — Ведь российские спортсмены допущены до международных соревнований под нейтральным флагом только до конца 2017 года. Это накладывает свой отпечаток. Я спрашивала Шубенкова, что будет дальше — он говорит, что, видимо, опять придется подавать заявку, как нейтральному спортсмену. То есть, помимо таких факторов как травмы, микротравмы и
Добавим, помимо Сергея Шубенкова к участию в ЧМ-2017 допущено 18 российских легкоатлетов. По оценкам экспертов, наибольшие шансы на медаль имеет прыгунья в высоту Мария Ласицкене.
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