Южноафриканец Вайде ван Никерк завоевал золото чемпионата мира в беге на 400 м

Ван Никерк показал результат 43,98 секунды. Серебряным призером стал представитель Багамских островов Стивен Гардинер (44,41). Третье место занял Абдалелах Харун из Катара (44,48).

Ван Никерк является олимпийским чемпионом 2016 года на этой дистанции и рекордсменом мира (43,03). Также в активе южноафриканца золото чемпионата мира 2015 года.

В общекомандном зачете лидирует сборная Кении (три золотые, одна серебряная, три бронзовые медали). Второе место занимает команда США (2−5−3), третье — сборная Эфиопии (1−2−0). Одна медаль на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом — Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами.

Чемпионат мира завершится 13 августа.