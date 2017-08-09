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9 августа 2017, 0:12 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Кениец Кипруто стал чемпионом мира в беге на 3000 м с препятствиями

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Кениец Консеслус Кипруто завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 3000 м с препятствиями. Соревнования проходят в Лондоне.

Кипруто показал результат 8 минут 14,12 секунды. Второе место занял марокканец Суфиан Эльбаккали (8.14,49). Третьим стал американец Эван Джагер (8.15,53).

Кипруто является олимпийским чемпионом 2016 года. В активе 22-летнего кенийца также две серебряные медали чемпионатов мира (2013, 2015).

В общекомандном зачете лидирует сборная Кении (три золотые, одна серебряная, три бронзовые медали). Второе место занимает команда США (2−5−3), третье — сборная Эфиопии (1−2−0). Одна медаль на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом — Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами.

Чемпионат мира завершится 13 августа.
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