Кениец Кипруто стал чемпионом мира в беге на 3000 м с препятствиями

Кипруто показал результат 8 минут 14,12 секунды. Второе место занял марокканец Суфиан Эльбаккали (8.14,49). Третьим стал американец Эван Джагер (8.15,53).

Кипруто является олимпийским чемпионом 2016 года. В активе 22-летнего кенийца также две серебряные медали чемпионатов мира (2013, 2015).

В общекомандном зачете лидирует сборная Кении (три золотые, одна серебряная, три бронзовые медали). Второе место занимает команда США (2−5−3), третье — сборная Эфиопии (1−2−0). Одна медаль на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом — Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами.

Чемпионат мира завершится 13 августа.