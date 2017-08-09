Француз Пьер-Амбруаз Босс стал чемпионом мира в беге на 800 м
ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Француз
Пьер-Амбруаз Босс завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 800 м. Соревнования проходят в Лондоне.
Босс показал результат 1 минута 44,67 секунды. Второе место занял поляк Адам Кщот (1.44,95). Третьим стал кениец Кипьегон Бетт (1.45,21).
В общекомандном зачете лидирует сборная Кении (три золотые, одна серебряная, три бронзовые медали). Второе место занимает команда США (2−5−3), третье — сборная Эфиопии (1−2−0). Одна медаль на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом — Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами.
Чемпионат мира завершится 13 августа.
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