Француз Пьер-Амбруаз Босс стал чемпионом мира в беге на 800 м

Босс показал результат 1 минута 44,67 секунды. Второе место занял поляк Адам Кщот (1.44,95). Третьим стал кениец Кипьегон Бетт (1.45,21).

В общекомандном зачете лидирует сборная Кении (три золотые, одна серебряная, три бронзовые медали). Второе место занимает команда США (2−5−3), третье — сборная Эфиопии (1−2−0). Одна медаль на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом — Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами.

Чемпионат мира завершится 13 августа.