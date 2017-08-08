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https://sport.mail.ru/news/athletics/30625940/
8 августа 2017, 21:35 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

IAAF переселила российскую легкоатлетку Ласицкене в другой отель

ЛОНДОН, 8 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пошла навстречу лидеру мирового сезона в прыжках в высоту Марии Ласицкене (Кучиной) и приняла решение изменить ее место жительства во время чемпионата мира из-за вспышки ротавирусной инфекции, которая была обнаружена в первоначально забронированном отеле. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

«Мария и ее тренер поселились в официальном отеле IAAF, который находится в полумиле от того места, где должны были остановиться изначально, — сообщила Назарова. — Сегодня спортсменка получила аккредитацию. Завтра она на тренировку не едет, сразу выйдет на квалификацию».

В понедельник стало известно, что в отеле, что проживают российские легкоатлеты, а также спортсмены с Украины, из Германии, Эстонии и других стран, произошла вспышка ротавирусной инфекции. К вечеру около 30 спортсменов были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Среди них не было ни одного россиянина, ко вторнику вспышка была локализована.

Квалификация чемпионата мира в женских прыжках в высоту состоится 10 августа, 12 августа пройдет финал в этом виде.
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