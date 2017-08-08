Вирус косит участников чемпионата мира

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Различными болезнями и инфекциями часто пугают во время крупных спортивных соревнований. На Олимпийских играх в Бразилии все как огня боялись укусов москитов и вируса Зика, в Пекине-2008 — птичьего гриппа, ну и так далее. Теперь пришел черед внешне благополучного в плане медицинской безопасности Лондона. В официальном отеле соревнований разгорелась эпидемия.

РОССИЯНЕ НЕ ПОСТРАДАЛИ

По сообщениям британских СМИ, от желудочной инфекции неизвестного происхождения пострадали уже около 30 участников чемпионата мира. Исааку Маквале из Ботсваны из-за болезни пришлось сняться с дистанции 200 метров, так как перед стартом спортсмена рвало прямо в медицинском кабинете на стадионе. Бегун на 400 м с барьерами из Ирландии Томас Барр по этой же причине отказался от участия в своем полуфинале. «Я очень разочарован. Я весь год готовился к этому чемпионату мира, и даже не иметь возможности выступить — это очень больно», — заявил потом Барр журналистам.

Отель Tower, в котором живут спортсмены, включая и россиян, выступающих под нейтральным флагом, выпустил официальное заявление.

— С сожалением подтверждаем, что несколько наших постояльцев пострадало от инфекции, — говорится в нем. — Мы совместно с ИААФ исследуем происхождение болезни и уже сейчас можем сказать, что им является не отель. У нас действуют строгие правила гигиены, исключающие контакты между заболевшими и другими гостями. Отметим, что все публичные места гостиницы были тщательно продезинфицированы. Мы находимся в тесном контакте с медиками и ИААФ, чтобы обеспечить комфортные условия нашим гостям. Для нас приоритетом остается здоровье и благополучие всех наших постояльцев.

Надо отметить, что в Tower проживают все россияне, которые будут выступать в Лондоне. Координатор наших спортсменов Елена Орлова в интервью «СЭ» заверила, что никто из наших соотечественников от вируса не пострадал.

— У нас, слава богу, все здоровы, — сказала Орлова. — В отеле поддерживается просто хирургическая чистота и принимаются нешуточные меры безопасности. Например, каждые полчаса все поверхности протирают спиртовым раствором, а еду в ресторане мы теперь берем не сами, а ее приносят официанты.

Один из наших спортсменов подтвердил, что обстановка в отеле спокойная, а в целях профилактики участники стараются не здороваться друг с другом за руку.

ЛАСИЦКЕНЕ ПЕРЕСТРАХОВАЛАСЬ И ПЕРЕЕХАЛА

Несмотря на все меры безопасности, чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене решила не рисковать. Спортсменку и ее команду, которые прилетели в Лондон во вторник, поселили в другой отель.

— Мы попросили организаторов переселить Машу, — сказала Орлова. — Нам пошли навстречу и нашли отель неподалеку от стадиона. Жить там Маша будет с тренером и со своей командой. Других ребят, которые только должны приехать, переселить уже не получится. С номерами в городе очень напряженно, найти что-то очень сложно.

Ласицкене в четверг предстоит выступить в квалификации, а финал в ее дисциплине состоится в субботу, 12 августа.

Надо отметить, что даже заболевшие атлеты не склонны винить в случившемся организаторов. Учитывая, что в чемпионате мира принимают участие представители почти двух сотен стран, источником вируса мог стать кто угодно. Вероятно, опасаясь именно того, что вирус занес в еду кто-то из гостей, представители отеля и приняли решение временно запретить гостям самим брать пищу со шведского стола.

— Мы не впервые приезжаем в Лондон, были здесь и на Олимпиаде, и раньше ничего подобного не случалось, — приводит The Guardian слова представителя делегации Ботсваны Фалькона Седимо. — Мы никого не виним, потому что не знаем, как это произошло. Спортсмены бывают и на стадионе, и в городе, это могло случиться где угодно.