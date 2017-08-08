Сергей Шубенков: Отстранение России — политика
Обладатель серебряной медали ЧМ-2017 в беге на 110 м с барьерами — о своем выступлении под нейтральным флагом, желании обогнать чемпиона мира Омара Маклауда и вопросах допинга.
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В отель после своего финала Шубенков вернулся во втором часу ночи. А уже в 8:30 утра мы пили с ним кофе.
— Много спать — это не про вас?
— Сегодня действительно с этим не срослось. Пытался заснуть, а не получалось. Все еще был на оборотах. Да и часовой пояс удачно совпал с барнаульским — только начал засыпать, а дома все наоборот проснулись и давай написывать. Но пара часов сна после финала — это не страшно.
— Елена Исинбаева
— В общем, да. Хлопоты приятные.
— Вы один из тех спортсменов, которые умеют получать удовольствие и от общения с журналистами…
— Получишь тут с вами удовольствие (смеется)! Если честно,
— Был ли здесь вопрос, после которого вам хотелось послать журналиста?
— Иностранцы старались, искали поводы для скандала. Сначала спрашивали про нейтральность, допинг, пропуск Рио, а потом и этого стало мало. Самое крутое: «Сергей, как вы отнеслись к решению Конгресса ИААФ продлить дисквалификацию ВФЛА»? Они серьезно?!
— Что сказали?
— Уклонился от прямого ответа.
— Вы понимаете, что этих моментов теперь будут касаться на протяжении всей вашей карьеры?
— Это нормально, но всему должно быть свое время. Когда я иду с улыбкой на всю
У МАКЛАУДА СТРАННАЯ ТЕХНИКА, НО БЕЖИТ ОЧЕНЬ БЫСТРО.
— Зато спортсмены рады видеть вас на стадионе.
— Это так. Еще в мае все подходили, поздравляли. Ариес Мерритт (Олимпийский чемпион Лондона-2012. — Прим. «СЭ»), например, сказал, что искренне рад меня видеть и со мной все становится интереснее. Кстати, меня тут у гостиницы постоянно встречает один и тот же фанат. Британец. Он постоянно ездит на этапы «Бриллиантовой лиги». Накануне старта он сетовал: «Это
Так что многие мне действительно рады. Не только спортсмены. И никто в лицо не говорил, что я должен сидеть дома.
— Как ведет себя вне дорожки олимпийский чемпион и действующий чемпион мира Омар Маклауд?
— Маклауд — а он называет себя именно Маклаудом, а не Маклеодом — немного своеобразный. До забега он старался держаться в стороне, а вот потом лез обниматься постоянно. И после финиша, и в
— Намекнули ему, что впереди много нерешенных вопросов?
— Да пока все они решаются в одну сторону. Но я очень хочу его догнать. И на этом все кончиться не должно. В Пекине-2015 я его обыгрывал, но теперь Омар стал гораздо стабильнее. Хотя его техника мне не особенно нравится. Бежит «торчком», руками странно работает. Но очень быстро!
— Чувствуется, что ямаец поддавливает остальных психологически?
—
— И никогда не работало?
— Дайрон Роблес (Победитель Олимпиады-2008. — Прим. «СЭ») однажды кинул мне «подлянку». Как раз на Играх в Лондоне. Нам через две минуты стартовать, а он подошел, давай знакомиться, брататься. Было не сильно круто. Но я так с молодыми не делаю ни в коем случае. Маклауд тоже.
Вообще нашел свой рецепт, как лучше проходить соревнования. Мне нужно быть «на кайфе». Ведь если я получаю от происходящего удовольствие, как меня можно сбить?
ЖАЛЬ, ЧТО В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ НЕ БУДУ НОСИТЬ ЗОЛОТУ ФОРМУ
— У меня было ощущение, что после финиша вы не знали, как вести себя и реагировать не результат.
— Сначала чуток порадовался, а потом стало немного обидно. На последних барьерах я реально подслился. Хотя Маклауда я точно не догонял и на результат из 13 секунд не бежал. Все начальные отрезки были медленнее пекинских. Итоговые 13,14 меня, признаться, разочаровали. По плану должно было получиться быстрее.
— Маклауд и венгр Бажи, ставший третьим, еще долго бегали по стадиону, а вы практически сразу после финиша ушли в подтрибунное помещение. Почему?
— Для венгра бронза — реальное достижение. Маклауд стал чемпионом, все понятно. А я и золото не защитил, и результат не показал. Тренд нисходящий. Чему радоваться?
— Думали ли вы о том, как будете вести себя в случае победы? Был
— Нет. А вот о том, что показать, когда нас будут выводить под фейерверк — задумывался. Но сымпровизировал. Кстати, что обидно, я снова не попаду на
— Дома в ней ходили?
— Ага, вместо пижамы (смеется).
РЕШЕНИЕ НЕ ПУСТИТЬ НАС В РИО-2016 ЦИНИЧНОЕ
— Слышали слова президента Федерации легкой атлетики Ямайки Уоррена Блейка, который сказал, что больше стран поддержало бы восстановление России, если бы голосование было закрытым?
— Да, читал. Это все действительно большая политика и большой бизнес. ИААФ может восстановить ВФЛА в правах даже не завтра, а сегодня. Если захочет. А если не захочет, то может гнуть нынешнюю линию всегда. Так что я скептически отнесся к последнему отчету рабочей группы. Как можно идти навстречу еще сильнее, чем Россия делает, я даже не представить не могу. Но все равно мы слышим: «Сохранить все в силе».
— Правда, что помимо запрета на ношение российской формы и прослушивания гимна вам здесь запрещено критически выражаться в адрес ИААФ?
— Такого нет. Самая странная и размытая формулировка в правилах для «нейтралов»: атлет должен говорить исключительно за себя.
— То есть, «мы» и «команда» — не катит?
—
— Это здорово. Если бы вместо меня перед вами сейчас оказался руководитель ИААФ Себастьян Коэ, что бы вы ему сказали?
— Я, разумеется, был бы корректен. Да и сказать мне ему по большому счету нечего. Он и так все прекрасно понимает. Он, будучи атлетом, тоже был под угрозой пролета мимо Олимпиады
— Вам бы вообще хотелось посмотреть чиновникам, принявшим это решение, в глаза?
— А смысл? Решение было очень циничным, и они это знают не хуже меня. Если они пошли на такое, что мне искать в их глазах?
Просто посмотрите на мою ситуацию. 2015 год: почти 10
Поэтому я и говорю, что это политика. Сегодня тренд — разделаться с нами. Если завтра будет подружиться — будут дружить.
— Вы же знаменитые доклады читали?
— Да. И видел прямое раздвоение сознания. Нам все вокруг твердят: «Госдопинг, система и все такое». Открываю отчет ИААФ. Читаю. Про госдопинг ни слова! Изучаю отчет Макларена. Про господдержку тоже ничего. Была большая
А потом выходит тот же Паунд и дает интервью, в котором говорит, что они сумели доказать наличие госдопинга в России. И СМИ начинают это раскручивать. Повтори 300 раз одно и то же — и вот оно перед нами.
— Прямых доказательств нет, но и сомнений в наличии госсистемы допинга у нас тоже нет, — особенно прекрасная фраза.
— Вот именно. «Ну, Степанова же говорит»… Железный аргумент! А то, что твердят 15 человек вокруг нее — никого не волнует. Просто не знаю, как реагировать, когда человек в официальном документе пишет одно, а потом выходит и говорит иное. «Мне удалось доказать наличие государственной системы допинга в вашей стране. И моему коллеге это удалось». Вникаю в документы — не удалось ни одному, ни другому.
— Есть объяснение, почему так?
— Информационная война.
— Я не до конца понимаю, что у вас со следующим годом. Вы имеете право выступать или нужно подавать новую заявку?
— Сейчас, — выдохнул Шубенков и полез в телефон. Начал искать апрельское письмо от ИААФ. — Вот, смотрите. Речь в допуске о соревнованиях на 2017 год… Похоже, придется подавать заявку заново. И я не рискну предположить, что мне разрешат выступать. Вдруг,
МИР ОКАЗАЛСЯ СЛИШКОМ МАЛ ДЛЯ БОЛТА
— Этот чемпионат мира войдет в историю как последний турнир, на котором участвовал Усэйн Болт. Смотрели финал на 100 м?
— Краем глаза. Без звука. Занимался своими делами в компе, игрался во
— Все задаются вопросом: как легкая атлетика будет жить без Болта?
— Без него и без Елены Исинбаевой. Я
— Многие расстроены тем, как именно закончил Болт.
— Думаю, даже если бы он выиграл, совсем немного выбежав из 10 секунд, все равно бы люди сказали, что он уже не тот. Зато можно порадоваться за Гэтлина. У человека судьба тяжелая.
— Не опасаетесь, что интервью переведут — и иностранцы скажут, что вы поддерживаете допингеров.
— Допингеров я не поддерживаю. Но тут я солидарен с Болтом: если Джастин допущен до соревнований, то имеет такие же права, как и все остальные. Кстати,
Единственное, за что обидно в этой истории — двойные стандарты. Для одних одна процедура отбытия наказаний, для других — совсем иная. Вообще вся эта непрозрачность не идет на пользу легкой атлетике.
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— Была такая движуха среди англичан. Пола Рэдклифф (Действующая рекордсменка мира в марафоне. — Прим. «СЭ») активно ратовала за это. А потом резко стала против. Но это в ее репертуаре. Лично я — за такие вещи. Если у общества действительно есть необходимость знать все досконально и это важно для репутации нашего вида спорта — давайте становиться максимально прозрачными.
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