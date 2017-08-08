Чемпион ОИ-2012 Таллент снялся с соревнований по спортивной ходьбе на 50 км на ЧМ-2017
ТАСС, 8 августа. Австралийский легкоатлет Джаред Таллент снялся с соревнований по спортивной ходьбе на дистанции 50 км на чемпионате мира 2017 года
из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщается на официальном сайте Австралийской федерации легкой атлетики.
«Решение сняться никогда не дается легко. Я еще не закончил карьеру и приму участие в Играх Содружества в
Австралиец является олимпийским чемпионом 2012 года в ходьбе на 50 км, также серебряным призером Игр 2008 и 2016 годов на этой дистанции, бронзовым — Олимпиады-2008 на 20 км. Спортсмен дважды завоевывал серебряные медали чемпионатов мира (в 2015 и 2011 году), а в 2013-м стал бронзовым призером.
Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Лондоне с 4 по 13 августа.
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