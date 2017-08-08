Олимпийский чемпион ходок Таллент не выступит на дистанции 50 км на ЧМ из-за травмы

Соревнования в ходьбе на 50 км состоятся в Лондоне в воскресенье.

«Я сталкивался с проблемами в моей спортивной ходьбе (в 2017 году) из-за рецидива травм, и в настоящий момент проблемы с подколенным сухожилием не позволяют мне выйти на старт. Решение о снятии с соревнований никогда не бывает легким, но есть и хорошая новость: у меня будет возможность поддержать мою жену Клэр, которая вернется к международным стартам в женской 20-километровой гонке. Для меня честь поддерживать ее так, как она поддерживала меня много раз», — сказал 32-летний Таллент.

Австралиец также заявил, что рассчитывает восстановиться от травм и принять участие в кубке мира по спортивной ходьбе 2018 года и Олимпийских играх-2020.