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8 августа 2017, 15:55 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Олимпийский чемпион ходок Таллент не выступит на дистанции 50 км на ЧМ из-за травмы

МОСКВА, 8 авг — Р-Спорт. Олимпийский чемпион 2012 года в спортивной ходьбе австралиец Джаред Таллент не выступит на дистанции 50 км на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне из-за травмы подколенного сухожилия, сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Австралии.

Соревнования в ходьбе на 50 км состоятся в Лондоне в воскресенье.

«Я сталкивался с проблемами в моей спортивной ходьбе (в 2017 году) из-за рецидива травм, и в настоящий момент проблемы с подколенным сухожилием не позволяют мне выйти на старт. Решение о снятии с соревнований никогда не бывает легким, но есть и хорошая новость: у меня будет возможность поддержать мою жену Клэр, которая вернется к международным стартам в женской 20-километровой гонке. Для меня честь поддерживать ее так, как она поддерживала меня много раз», — сказал 32-летний Таллент.

Австралиец также заявил, что рассчитывает восстановиться от травм и принять участие в кубке мира по спортивной ходьбе 2018 года и Олимпийских играх-2020.

На счету Таллента, кроме золота на дистанции 50 км на Играх-2012 в Лондоне, серебряные медали Олимпиад в Пекине и Рио-Де-Жанейро на данной дистанции, а также бронза Игр в Пекине в 20-километровой гонке.
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