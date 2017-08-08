Олимпийский чемпион ходок Таллент не выступит на дистанции 50 км на ЧМ из-за травмы
МОСКВА, 8 авг —
Р-Спорт. Олимпийский чемпион 2012 года в спортивной ходьбе австралиец Джаред Таллент не выступит на дистанции 50 км на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне из-за травмы подколенного сухожилия, сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Австралии.
Соревнования в ходьбе на 50 км состоятся в Лондоне в воскресенье.
«Я сталкивался с проблемами в моей спортивной ходьбе (в 2017 году)
Австралиец также заявил, что рассчитывает восстановиться от травм и принять участие в кубке мира по спортивной ходьбе 2018 года и Олимпийских играх-2020.
На счету Таллента, кроме золота на дистанции 50 км на Играх-2012 в Лондоне, серебряные медали Олимпиад в Пекине и
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