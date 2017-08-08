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https://sport.mail.ru/news/athletics/30622060/
8 августа 2017, 15:12 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Шубенков о проблемах легкой атлетики с журналистами говорит как с «навязчивым таксистом»

ЛОНДОН, 8 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков предпочитает односложно отвечать на вопросы иностранных журналистов о проблемах в российской легкой атлетике. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

У российского спортсмена сложилось впечатление что журналисты съехались в Лондон на чемпионат мира по легкой атлетике чтобы не спорт освещать. Увеличить
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Шубенков в понедельник на чемпионате мира в Лондоне уступил в борьбе за первое место ямайцу Омару Маклеоду. Всего на турнир допуск получили 19 российских спортсменов, которые по причине дисквалификации Всероссийской легкой атлетики (ВФЛА) вынуждены выступать под нейтральным флагом.

«Конечно, я слежу за всем, что происходит с нашей легкой атлетикой, но сейчас это делаю краем глаза. Потому что у меня появилось дело — надо было к чемпионату мира готовиться. Реально чувствую, что журналистам неинтересно спрашивать меня про спорт. Поэтому приходится разговаривать как с навязчивым таксистом — односложно. Я людям отвечаю, только как из этого что-то написать, вот вопрос», — сказал Шубенков.

«У меня сложилось впечатление, что журналисты съехались сюда, чтобы не спорт освещать. Я вспоминаю пресс-конференцию после победного для меня чемпионата мира. Тогда все внимание было сфокусировано на американце Арисе Мерритте и его проблемах с почками», — добавил он.

Легкоатлет отметил, что на нынешней пресс-конференции после соревнований победителю задали только один вопрос, после чего все внимание переключилось на него. При этом вопросы задавали исключительно про нейтральный статус российских легкоатлетов, допинговые проблемы в России и отстранение ВФЛА.
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