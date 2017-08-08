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8 августа 2017, 14:55 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Организаторы ЧМ приняли решение переселить Ласицкене в другой отель в порядке исключения

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Оргкомитет лондонского чемпионата мира по легкой атлетике испытывает большие проблемы со свободными номерами в официальных отелях, поэтому переселение лидера мирового сезона в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене (Кучиной) будет осуществлено в порядке исключения. Об этом сообщила журналистам официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова.

Официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова рассказал что сейчас ждет подтверждение от IAAF о новом месте ее размещения. Увеличить
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В понедельник стало известно, что в отеле, что проживают российские легкоатлеты, а также спортсмены с Украины, из Германии, Эстонии и других стран, произошла вспышка ротовирусной инфекции. К вечеру около 30 спортсменов были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Среди них не было ни одного россиянина.

«Маша не будет жить в отеле, где случилась инфекция. Сейчас мы ждем подтверждение от IAAF о новом месте ее размещения. Знаю, что один из предложенных отелей находится неподалеку от стадиона чемпионата мира», — рассказала Орлова.

«Здесь большой дефицит свободных номеров, поэтому переезд Маши будет произведен IAAF в порядке исключения. Однако, если инфекция все-таки будет распространяться, то мы сделаем все, чтобы приезжающие в Лондон наши спортсмены жили в другом месте», — заключила представитель российских легкоатлетов, выступающих в Лондоне в нейтральном статусе.
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Новости Легкой атлетики

Орлова: Распространение инфекции в отеле, где живут легкоатлеты РФ, остановлено

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Распространение ротовирусной инфекции, жертвами которой к вечеру понедельника стали около 30 участников чемпионата мира по легкой атлетике, остановлено. Как сообщила журналистам официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова, в гостинице, где живут российские спортсмены, к утру вторника не было выявлено ни одного заболевшего.
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