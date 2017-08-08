Организаторы ЧМ приняли решение переселить Ласицкене в другой отель в порядке исключения

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В понедельник стало известно, что в отеле, что проживают российские легкоатлеты, а также спортсмены с Украины, из Германии, Эстонии и других стран, произошла вспышка ротовирусной инфекции. К вечеру около 30 спортсменов были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Среди них не было ни одного россиянина.

«Маша не будет жить в отеле, где случилась инфекция. Сейчас мы ждем подтверждение от IAAF о новом месте ее размещения. Знаю, что один из предложенных отелей находится неподалеку от стадиона чемпионата мира», — рассказала Орлова.