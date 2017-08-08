Орлова: Распространение инфекции в отеле, где живут легкоатлеты РФ, остановлено

«Насколько я знаю, за эту ночь количество пострадавших от инфекции не увеличилось», — отметила Орлова.

Ранее она сообщила, что от инфекции пострадали более 25 проживающих в отеле атлетов с Украины, из Германии, Эстонии и других стран. Позже Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила, что некоторые спортсмены заболели гастроэнтеритом, руководство гостиницы, в свою очередь, заявило, что источник инфекции находился за переделами гостиницы. По данным ТАСС, больше всего от инфекции пострадала сборная Германии. Заболели лидеры команды трехкратный чемпион мира Роберт Хартинг (метание диска) и двукратный чемпион мира Давид Шторль (толкание ядра).