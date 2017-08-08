Ольга Рыпакова: Бронзовой медалью чемпионата Мира вполне довольна
В эти дни в Лондоне проходят главные старты королевы спорта в этом году, каковыми является 16-й по счету чемпионат Мира по легкой атлетике. Главной нашей надеждой в плане завоевания там высоких мест, безусловно, являлась Ольга Рыпакова, специализирующаяся в тройном прыжке. И, надо заметить, без медали наша прима не осталась, в очередной раз убедительно продемонстрировав всем свой уровень.
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Казахстанка вошла в тройку лучших прыгуний соревнований. Корреспондент республиканского
— Ольга, как проходила подготовка непосредственно к чемпионату Мира?
— Подготовка к главному старту у меня заключалась в участии в этапах Бриллиантовой лиги. Помимо соревнований, конечно же, проводила тренировки, где постепенно собиралась набрать свою наилучшую форму именно к мировому чемпионату в Лондоне.
— Вообще, за сколько дней до старта нужно прилетать в Англию, чтобы организм успел адаптироваться?
— Здесь у каждого спортсмена индивидуальный подход к этому вопросу. Я, например, готовилась перед прибытием в Лондон в Португалии, где часовой пояс тот же самый. Поэтому когда я приехала на чемпионат, никакого дискомфорта в адаптации не испытывала.
— Ольга, какие задачи изначально ставились на этот чемпионат Мира перед Вами?
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— Лондон — город, где Вы смогли стать олимпийской чемпионкой. Это
— Конечно, это вдохновляло на достижение хорошего результата. Вообще, на Олимпийском стадионе в Лондоне мне довольно приятно выступать. Там очень хорошее покрытие, приятная атмосфера на трибунах, где очень даже доброжелательные болельщики.
— На последнем этапе в Монако Вы показали шестой результат, прыгнув на 14,12 метров, что для Вас, конечно, довольно низкий результат. То выступление никак не заставляло волноваться перед стартом в Лондоне?
— Да, то выступление добавляло мне волнения перед стартом. У меня стали возникать сомнения, добавились переживания по поводу того, получится ли у меня выйти на высокий уровень. В комментариях в социальных сетях о моем неудачном выступлении в Монако приходилось читать неприятные для себя отзывы болельщиков, где многие высказывались на тему, что я уже не могу показывать хорошие результаты. Возможно это и нужно было, — то есть, эти слова меня еще больше стимулировали на достижение высокого результата, и хотелось доказать всем, и себе в том числе, что я еще способна на многое.
— Помимо колумбийки Катрин Ибаргуэн и венесуэльской прыгуньи Юлимар Рохас кто еще мог составить Вам конкуренцию в борьбе за медали в Лондоне?
— Кимберли Уильямс из Ямайки и Патрисия Мамона из Португалии вполне могли повести борьбу за медали. Также всегда может выстрелить, так скажем,
— Уже на чемпионате в Лондоне у Вас получился хороший старт, где Вы прыгнули с первой попытки на 14,57, став первой в соревновательной сессии за путевки в финал. Катрин Ибаргуэн, оказавшаяся в итоге серебряной медалисткой, стала там лишь седьмой с результатом 14,21. Вместе с будущей победительницей этого чемпионата Мира Юлимарой Рохас они в финале все же прыгнули дальше Вас. Как считаете, реально было все же Вам показать результат выше?
— Эти прыжки на отборе в финал многого не значили — главным было преодолеть планку в 14,20. К примеру, та же Ибаргуэн прыгнула довольно экономно, ну, а так, в финальных прыжках эти результаты не учитываются. Я не расслаблялась даже на предварительных стартах, и там у меня получилось прыгнуть дальше всех. К сожалению, в финальных прыжках не удалась вторая попытка, где получился небольшой заступ, а так, возможно, показала бы результат повыше.
— В нынешнем сезоне Вашим лучшим результатом до Лондона было третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Риме с результатом 14,64. На главном старте года получилось показать свой лучший результат сезона.
— Своим выступлением и бронзовой наградой мирового чемпионата довольны?
— Да, своим выступлением и завоеванной бронзовой наградой чемпионата Мира я, конечно, довольна. Самое главное, что смогла выполнить все, что планировала перед началом нынешнего сезона, на главном старте этого года.
— Можете оценить выступление в тройном прыжке своей землячки Марии Овчинниковой? Эта молодая прыгунья с результатом 13,18 метров заняла 26 место и не пробилась в финал.
— Для Маши это был первый взрослый чемпионат Мира, это еще довольно молодая спортсменка. Естественно, она испытывала огромное волнение, которое сказалось на выступлении. Когда спортсмен волнуется, у него сжигается энергия, но наша девушка все равно молодец, — держалась достойно. Я вспоминаю свой первый чемпионат Мира, и у меня так же
— Когда теперь состоится Ваш следующий старт?
— Следующий старт, в котором я планирую учавствовать, — это очередной этап Бриллиантовой лиги в Бирмингеме 20 августа. Затем собираюсь выступить на этапе этих же соревнований в швейцарском Цюрихе.
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