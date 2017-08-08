Ольга Рыпакова: Бронзовой медалью чемпионата Мира вполне довольна

Казахстанка вошла в тройку лучших прыгуний соревнований. Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz попросил бронзовую медалистку первенства планеты рассказать о своем выступлении.



— Ольга, как проходила подготовка непосредственно к чемпионату Мира?

— Подготовка к главному старту у меня заключалась в участии в этапах Бриллиантовой лиги. Помимо соревнований, конечно же, проводила тренировки, где постепенно собиралась набрать свою наилучшую форму именно к мировому чемпионату в Лондоне.



— Вообще, за сколько дней до старта нужно прилетать в Англию, чтобы организм успел адаптироваться?

— Здесь у каждого спортсмена индивидуальный подход к этому вопросу. Я, например, готовилась перед прибытием в Лондон в Португалии, где часовой пояс тот же самый. Поэтому когда я приехала на чемпионат, никакого дискомфорта в адаптации не испытывала.



— Ольга, какие задачи изначально ставились на этот чемпионат Мира перед Вами?

— Задачей-минимум было это показать свой лучший результат в сезоне — до этого он у меня был 14,64 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Ну, а максимальная задача, — это не остаться без медали мирового чемпионата. То есть, — быть в тройке лучших.

— Лондон — город, где Вы смогли стать олимпийской чемпионкой. Это как-то вдохновляло перед стартом?

— Конечно, это вдохновляло на достижение хорошего результата. Вообще, на Олимпийском стадионе в Лондоне мне довольно приятно выступать. Там очень хорошее покрытие, приятная атмосфера на трибунах, где очень даже доброжелательные болельщики.



— На последнем этапе в Монако Вы показали шестой результат, прыгнув на 14,12 метров, что для Вас, конечно, довольно низкий результат. То выступление никак не заставляло волноваться перед стартом в Лондоне?

— Да, то выступление добавляло мне волнения перед стартом. У меня стали возникать сомнения, добавились переживания по поводу того, получится ли у меня выйти на высокий уровень. В комментариях в социальных сетях о моем неудачном выступлении в Монако приходилось читать неприятные для себя отзывы болельщиков, где многие высказывались на тему, что я уже не могу показывать хорошие результаты. Возможно это и нужно было, — то есть, эти слова меня еще больше стимулировали на достижение высокого результата, и хотелось доказать всем, и себе в том числе, что я еще способна на многое.



— Помимо колумбийки Катрин Ибаргуэн и венесуэльской прыгуньи Юлимар Рохас кто еще мог составить Вам конкуренцию в борьбе за медали в Лондоне?

— Кимберли Уильямс из Ямайки и Патрисия Мамона из Португалии вполне могли повести борьбу за медали. Также всегда может выстрелить, так скажем, какая-нибудь из «темных лошадок», поэтому борьба сразу намечалась серьезная.



— Уже на чемпионате в Лондоне у Вас получился хороший старт, где Вы прыгнули с первой попытки на 14,57, став первой в соревновательной сессии за путевки в финал. Катрин Ибаргуэн, оказавшаяся в итоге серебряной медалисткой, стала там лишь седьмой с результатом 14,21. Вместе с будущей победительницей этого чемпионата Мира Юлимарой Рохас они в финале все же прыгнули дальше Вас. Как считаете, реально было все же Вам показать результат выше?

— Эти прыжки на отборе в финал многого не значили — главным было преодолеть планку в 14,20. К примеру, та же Ибаргуэн прыгнула довольно экономно, ну, а так, в финальных прыжках эти результаты не учитываются. Я не расслаблялась даже на предварительных стартах, и там у меня получилось прыгнуть дальше всех. К сожалению, в финальных прыжках не удалась вторая попытка, где получился небольшой заступ, а так, возможно, показала бы результат повыше.



— В нынешнем сезоне Вашим лучшим результатом до Лондона было третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Риме с результатом 14,64. На главном старте года получилось показать свой лучший результат сезона.

Цитата — Свою задачу подойти на пике своей формы именно к чемпионату Мира мне удалось выполнить. За счет правильной подготовки и грамотного распределения сил мною и был показан мой лучший результат в этом году.