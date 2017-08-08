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8 августа 2017, 14:30 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Санитарные меры защиты усилили в отеле Лондона, где живут легкоатлеты РФ

ЛОНДОН, 8 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. В лондонском отеле «Гуоман Тауэр», где во время чемпионата мира живут российские легкоатлеты, усилили меры санитарной защиты в связи с появившейся инфекцией. Об этом рассказала ТАСС одна из представительниц сборной Украины по легкой атлетике, проживающая в этом отеле.

Ранее официальный представитель российских спортсменов Елена Орлова сообщила что от инфекции в отеле пострадали более 25 атлетов из Украины Германии Эстонии и других стран. Увеличить
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«Я о том, что у нас в отеле царит инфекция, узнала только вчера вечером, — заметила спортсменка. — На эту внештатную ситуацию в отеле очень оперативно отреагировали: всех заболевших переселили отдельно на два нижних этажа, номера отплатила Международная федерация. В столовой теперь нам запрещено брать самим еду в тарелки, на завтраке мы только показывали, что хотим кушать, а официанты в полиэтиленовых перчатках, кладут нам еду. В общем, как я понимаю, с инфекцией активно борются».

Как сказал ТАСС личный тренер Сергея Шубенкова Сергей Клевцов, он считает, что в разразившейся инфекции сам отель виноват меньше всего. По его мнению, болезнь стала передаваться во время общения между спортсменами, один из которых и приехал в Лондон будучи носителем вируса.

Как сообщила ранее ТАСС официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова, на вечер вторника среди заболевших спортсменов не было ни одного россиянина.
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Организаторы ЧМ приняли решение переселить Ласицкене в другой отель в порядке исключения

Организаторы ЧМ приняли решение переселить Ласицкене в другой отель в порядке исключения

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Оргкомитет лондонского чемпионата мира по легкой атлетике испытывает большие проблемы со свободными номерами в официальных отелях, поэтому переселение лидера мирового сезона в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене (Кучиной) будет осуществлено в порядке исключения. Об этом сообщила журналистам официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова.
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