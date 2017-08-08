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8 августа 2017, 14:31 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Агента Гэтлина возмутили слова Коэ

Агент трехкратного чемпиона мира Джастина Гэтлина Реналдо Неемия возмутился поведением президента ИААФ Себастьяна Коэ.

Агент трехкратного чемпиона мира <span class=error>Джастина</span> <span class=error>Гэтлина</span> <span class=error>Реналдо</span> <span class=error>Неемия</span> возмутился поведением президента <span class=error>ИААФ</span> Себастьяна <span class=error>Коэ</span>. Увеличить
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Глава организации ранее заявил, что не в восторге от победы имевшего проблемы с допингом американца на чемпионате мира в Лондоне в беге на 100 метров.

— Я возмущен, — цитирует AFP агента. — Гэтлин отбыл свое наказание, он уважает правила. ИААФ восстановила его права. Рассказывать истории про то, что он злодей, нечестно. Это негуманно и неспортивно. Господин Коэ сам входит в ИААФ и устанавливает правила и меры наказания. Если ты отбыл дисквалификацию, то восстановлен в правах. Если ему это не нравится, пусть меняет правила.
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