Шесть стран Африки претендуют на проведение чемпионата мира по легкой атлетике 2025 года

«Думаю, эти страны обладают достаточным экономическим потенциалом для проведения чемпионата мира по легкой атлетике», — сказал он.

Африканские страны ни разу не принимали чемпионат мира по легкой атлетике. Страны Африки выступали в качестве хозяек соревнований под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций в 2017 году, когда в мае в Уганде состоялся чемпионат мира по кроссу, а в июле Кения приняла юношеский чемпионат мира среди спортсменов не старше 18 лет. Кроме того, в июле в Марокко прошел этап Бриллиантовой лиги.

В 2019 году чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе (Катар), а в 2021-м — в американском Юджине.