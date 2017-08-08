Глава ВФЛА заявил, что перед ЧМ был настроен более пессимистично, чем Борзаковский
МОСКВА, 8 авг —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил агентству «Р-Спорт», что еще до старта чемпионата мира был настроен более пессимистично на выступление россиян, чем главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.
Для участия в чемпионате мира, который стартовал в Лондоне 4 августа, выполнили нормативы и получили разрешение от IAAF для выступления под нейтральным флагом 19 россиян. В первые дни соревнований не смогли преодолеть квалификацию Анжелика Сидорова, Илья Мудров (оба — прыжок с шестом), Виктор Бутенко (диск), Александр Лесной (ядро) и Вера Ребрик (копье), отказавшаяся от продолжения борьбы
При этом чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков стал четвертым, а Ольга Муллина — восьмой в прыжках с шестом. Пока единственную медаль сборной России на ЧМ-2017 в Лондоне завоевал Сергей Шубенков, выигравший в понедельник серебро в беге на 110 метров с барьерами. Ранее Борзаковский заявлял, что на мировом первенстве можно рассчитывать на 6−7 медалей.
«Я был более пессимистично настроен на наше выступление, нежели главный тренер. Когда было озвучено определенное количество медалей… Я говорил с Юрием и отметил, что в таких высказываниях я бы не был так категоричен. Я прекрасно понимал, что соревновательная база и психологическая готовность — 90% успеха», — сказал Шляхтин по телефону.
«К сожалению, ни первого, ни второго на этот период у нас не было, поэтому я рад за Сергея (Шубенкова), но и прекрасно понимаю, почему у нас на сегодняшний день такие недоработки. После чемпионата будем делать выводы, разбираться», — продолжил собеседник агентства.
Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне завершится 13 августа.
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