Колобков: Легкоатлет Шубенков показал себя настоящим бойцом на чемпионате мира

На прошедшем в понедельник финальном забеге Шубенков показал результат 13,14 секунды. Победителем стал олимпийский чемпион 2016 года Омар Маклеод из Ямайки (13,04), третье место занял венгр Балаш Бажи (13,28). На нынешнем турнире медаль Шубенкова, победившего на данной дистанции на чемпионате мира 2015 года в Пекине, стала первой для российских легкоатлетов, выступающих под нейтральным флагом.

«Очень рад за Сергея, он показал себя настоящим бойцом. После такого длительного отстранения от участия в международных стартах такое серебро равнозначно золотой награде. Искренне поздравляю Шубенкова и его тренера Сергея Клевцова с успешным выступлением. Верю, что почин Сергея подхватят остальные наши легкоатлеты, которым еще предстоит побороться за медали чемпионата мира», — заявил Колобков.

Россияне в Лондоне выступают в нейтральном статусе из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Чемпионат мира завершится 14 августа.