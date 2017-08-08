Шляхтин: Ситуация с инфекцией в отеле, где живут легкоатлеты РФ на ЧМ, под контролем

В понедельник стало известно, что в одном из официальных отелей чемпионата мира, где проживают в том числе и российские легкоатлеты, несколько спортсменов из других стран заболели гастроэнтеритом. Всего на ЧМ-2017 были допущены 19 российских атлетов, выступающих в Лондоне под нейтральным флагом.

Ранее начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, которая на турнире является официальным представителем нейтральных спортсменов, сообщила «Р-Спорт», что среди россиян заболевших нет, а приезжающую во вторник действующую чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене попробуют поселить в другую гостиницу.

«Очень часто многие вещи преувеличиваются. Пока у нас нет такого, что пожар. Пока все под контролем», — сказал Шляхтин по телефону по ситуации с инфекцией в отеле.

Пока единственную медаль сборной России на ЧМ-2017 в Лондоне завоевал Сергей Шубенков, выигравший в понедельник серебро в беге на 110 метров с барьерами.

Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне завершится 13 августа.