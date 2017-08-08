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8 августа 2017, 11:59 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Шляхтин: Ситуация с инфекцией в отеле, где живут легкоатлеты РФ на ЧМ, под контролем

МОСКВА, 8 авг — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Ситуация с инфекцией в отеле, где проживают российские спортсмены на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, находится под контролем, часто информация преувеличивается, заявил агентству «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

В понедельник стало известно, что в одном из официальных отелей чемпионата мира, где проживают в том числе и российские легкоатлеты, несколько спортсменов из других стран заболели гастроэнтеритом. Всего на ЧМ-2017 были допущены 19 российских атлетов, выступающих в Лондоне под нейтральным флагом.

Ранее начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, которая на турнире является официальным представителем нейтральных спортсменов, сообщила «Р-Спорт», что среди россиян заболевших нет, а приезжающую во вторник действующую чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене попробуют поселить в другую гостиницу.

«Очень часто многие вещи преувеличиваются. Пока у нас нет такого, что пожар. Пока все под контролем», — сказал Шляхтин по телефону по ситуации с инфекцией в отеле.

Пока единственную медаль сборной России на ЧМ-2017 в Лондоне завоевал Сергей Шубенков, выигравший в понедельник серебро в беге на 110 метров с барьерами.

Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне завершится 13 августа.
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ЛОНДОН, 8 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) предложила россиянке Марии Ласицкене другой вариант размещения на чемпионате мира в Лондоне вместо отеля, где разразилась вирусная инфекция. Об этом ТАСС заявила менеджер спортсменки Ольга Назарова.
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