Шляхтин: Серебро Шубенкова является большим успехом, медали на ЧМ у россиян еще будут
МОСКВА, 8 авг —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Серебряная медаль россиянина Сергея Шубенкова на чемпионате мира по легкой атлетике является огромным успехом, при этом существуют все основания рассчитывать и на другие медали россиян на мировом первенстве, заявил агентству «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
Чемпион мира 2015 года Шубенков, выступающий на мировом первенстве в Лондоне в нейтральном статусе, в понедельник завоевал серебро в беге на 110 метров с барьерами. Эта медаль стала первой для россиян на текущем чемпионате мира. Победил же в финальном забеге олимпийский чемпион Рио-2016 Омар Маклеод из Ямайки.
«Понятно, что ямаец сейчас по готовности сильнее, но думаю, если бы у Сергея было больше опыта стартов в этом сезоне, то их шансы были бы абсолютно равны. И не исключено, что Сергей мог выиграть золото. При этом серебро Сергея — огромный успех, уверенность в своих силах, возможность дальше продолжать доказывать», — сказал Шляхтин по телефону.
«Приятно то, что Сергей прибавлял от старта к старту: квалификация, полуфинал придавали ему уверенности, что он упустил за тот период, когда не мог стартовать. И вот такой результат. Я рад за Сергея, желаю ему успехов. А для легкой атлетики — это маленькая капля в наших больших ожиданиях. Я думаю, что медали еще будут, будем ждать», — продолжил собеседник агентства.
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