Шляхтин: Серебро Шубенкова является большим успехом, медали на ЧМ у россиян еще будут

Чемпион мира 2015 года Шубенков, выступающий на мировом первенстве в Лондоне в нейтральном статусе, в понедельник завоевал серебро в беге на 110 метров с барьерами. Эта медаль стала первой для россиян на текущем чемпионате мира. Победил же в финальном забеге олимпийский чемпион Рио-2016 Омар Маклеод из Ямайки.

«Понятно, что ямаец сейчас по готовности сильнее, но думаю, если бы у Сергея было больше опыта стартов в этом сезоне, то их шансы были бы абсолютно равны. И не исключено, что Сергей мог выиграть золото. При этом серебро Сергея — огромный успех, уверенность в своих силах, возможность дальше продолжать доказывать», — сказал Шляхтин по телефону.

«Приятно то, что Сергей прибавлял от старта к старту: квалификация, полуфинал придавали ему уверенности, что он упустил за тот период, когда не мог стартовать. И вот такой результат. Я рад за Сергея, желаю ему успехов. А для легкой атлетики — это маленькая капля в наших больших ожиданиях. Я думаю, что медали еще будут, будем ждать», — продолжил собеседник агентства.