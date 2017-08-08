Мутко: Все хотели, чтобы Болт ушел победителем

В субботу в рамках чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне состоялся финальный забег на 100 метров у мужчин. Золото завоевал американец Джастин Гэтлин, серебро — его соотечественник Кристиан Коулман. Болт стал лишь бронзовым призером. Мировое первенство 2017 года станет последним в его карьере.

«Думаю, что Усэйн прекрасно понимал, что когда-то может проиграть. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы он ушел победителем, это выдающийся спортсмен, за него как-то даже расстроились. Но эпоха любого большого спортсмена рано или поздно заканчивается. Надеемся, что в эстафете он еще возьмет свое», — сказал Мутко.

Болт является 11-кратным чемпионом мира, двукратным серебряным призером; бронза, завоеванная в субботу, стала первой в его карьере. Ямаец — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19), Болт шесть раз признавался лучшим легкоатлетом мира по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций.