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8 августа 2017, 10:50 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Мутко: Российские легкоатлеты здорово выступают на чемпионате мира в Лондоне

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Российские спортсмены здорово выступают на чемпионате мира по легкой атлетике, который в эти дни проходит в Лондоне. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<nobr>Вице-премьер</nobr> отметил что спортсменам пришлось очень непросто поскольку многие из них не знали будут ли они допущены до главного старта сезона. Увеличить
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В понедельник серебряную медаль в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков. Эта награда стала первой для российских легкоатлетов на чемпионате мира — 2017. Россияне в Лондоне выступают в нейтральном статусе из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«В целом ребята выступают здорово, учитывая, как нервничали спортсмены, думая, допустят до турнира или нет. Это совсем другая ситуация по сравнению с той, когда ты можешь спокойно готовиться, не переживая по поводу допуска. Это только начало олимпийского цикла, время до Игр-2020 еще есть, и, самое главное, что ребята были допущены к международным стартам, думаю, что сезон будет для них хорошим. Представьте себе их чувства — когда из представляют, называют только имя и фамилию. Это, конечно, ужас», — отметил Мутко.

«За ребят порадуемся, им сейчас нелегко. Многие выступают без тренеров. Удачи им в оставшиеся дни», — заключил собеседник агентства.

Мировое первенство завершится 14 августа.
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