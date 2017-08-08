Отель ЧМ по легкой атлетике не является источником вирусной инфекции

В гостинице, где заболели легкоатлеты, проживают и российские спортсмены, который выступают на турнире под нейтральным флагом. Ранее официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова сообщила, что от инфекции в отеле пострадали более 25 атлетов из Украины, Германии, Эстонии и других стран. Позже Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила, что некоторые спортсмены заболели гастроэнтеритом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Tower Guoman Hotel in London on World Championship athletes caught by sickness bug. <a href="https://t.co/yWvJ8oMszn">pic.twitter.com/yWvJ8oMszn</a></p>— Dan Roan (@danroan) <a href="https://twitter.com/danroan/status/894808633996967938">8 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Мы можем подтвердить, что, к сожалению, небольшое число наших постояльцев пострадало от инфекции, — говорится в заявлении. — Мы работаем вместе с IAAF по исследованию происхождения инфекции и можем подтвердить, что отель не является ее источником».

«Мы следуем строгим правилам гигиены, исключая контакт заболевших с другими гостями. Кроме того, все публичные места были тщательно продезинфицированы. Мы поддерживаем связь с медиками и IAAF для обеспечения комфорта пострадавших гостей. Здоровье и благополучие всех наших постояльцев остается для нас приоритетом», — сообщается в заявлении отеля.