Белоруска Анна Малыщик заняла 10-е место в метании молота на ЧМ по легкой атлетике

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В квалификации Анна Малыщик показала результат 72 м 79 см, но не смогла улучшить его в решающей стадии соревнований. В первой же попытки в финале она отправила снаряд на 69 м 43 см, второй выход в сектор оказался неудачным из-за ошибки, третья попытка (69 м 00 см) также не позволила улучшить позиции белоруски.

Чемпионкой мира в метании молота стала полька Анита Влодарчик — 77 м 90 см, которая второй раз подряд выиграла титул. Серебряная награда на счету Чжен Вань из Китая — 75 м 98 см, бронза досталась другой польской спортсменке Мальвине Копронь — 74 м 76 см.

В пятый день чемпионата мира белорусские болельщики будут переживать за Татьяну Холодович, которая выступит в метании копья. Чемпионка Европы 2016 года пробилась в число 12 финалисток с 11-м результатом.

Начало соревнований в секторе для метания копья в 21.20. Начнут выступление в квалификации и белорусские толкательницы ядра Алена Дубицкая и Юлия Леонтюк.

Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию из олимпийского стадиона Лондона.