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8 августа 2017, 9:55 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Несколько легкоатлетов заболели гастроэнтеритом на чемпионате мира в Лондоне

Ряд легкоатлетов, проживающих в одном из официальных отелей чемпионата мира в Лондоне, заболели гастроэнтеритом, сообщает пресс-релиз Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

В частности, заболели немцы Роберт Хартинг, выступающий в метании диска, и Давид Шторль (толкание ядра).

Российские спортсмены, также проживающие в этом отеле, инфекцию не подхватили.

«Заболевшие получили помощь от персонала команд и медицинских работников оргкомитета чемпионата мира», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира завершится 13 августа.
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