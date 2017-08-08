Несколько легкоатлетов заболели гастроэнтеритом на чемпионате мира в Лондоне
Ряд легкоатлетов, проживающих в одном из официальных отелей чемпионата мира в Лондоне, заболели гастроэнтеритом, сообщает
пресс-релиз Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
В частности, заболели немцы Роберт Хартинг, выступающий в метании диска, и Давид Шторль (толкание ядра).
Российские спортсмены, также проживающие в этом отеле, инфекцию не подхватили.
«Заболевшие получили помощь от персонала команд и медицинских работников оргкомитета чемпионата мира», — говорится в сообщении.
Чемпионат мира завершится 13 августа.
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