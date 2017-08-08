Серебряный лев. Что мы знаем о Шубенкове?
Семь фактов о российском легкоатлете Сергее Шубенкове, уникальном барьеристе и герое чемпионата мира в Лондоне.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
1) Шубенков родился в спортивной семье в Барнауле 10 октября 1990 года. Его мать, советская легкоатлетка Наталья Шубенкова, выступала в семиборье, и сын пошел по ее стопам. Впрочем, Сергей никогда не думал в детстве, что станет профессиональным спортсменом, хотя занимался самыми разными видами спорта и при этом успевал хорошо учиться в школе.
2) В легкой атлетике он начинал свой путь с прыжков в длину и спринта, но в 12 лет увлекся барьерным спринтом и сменил квалификацию, которая впоследствии стала делом его жизни. Первым тренером Шубенкова стала Надежда Клевцова, которая потом передала мальчика своему супругу, Сергею Клевцову. Они работают в тандеме и по сегодняшний день, именно Клевцов привел Шубенкова ко всем успехам в карьере. Этот дуэт стал примером слаженной работы и постепенного прогресса и рождения легкоатлетической звезды — такого яркого, талантливого и успешного парня в барьерном спринте в истории России еще не было.
3) В 18 лет Сергей выиграл юниорский чемпионат России, откуда поехал на первенство Европы, где стал вторым. Вскоре в карьере молодого спортсмена случился и первый взрослый чемпионат. Выиграв молодежную Европу, в 2011 году он был приглашен тренерским штабом для участия в чемпионате мира в южнокорейском Тэгу, где он не смог выйти в полуфинал. Спустя год на Олимпиаде в Лондоне в полуфинале он показал шестой результат — сказался недостаток опыта. Но спортсмену удалось проанализировать неудачи и на их фундаменте построить свои дальнейшие успехи. При этом, не прерывая спортивной карьеры, Шубенков получил высшее образование, закончив юридический факультет АлтГУ.
4) Шубенков ворвался в элиту стремительно, начав выигрывать медали Бриллиантовой лиги. Он стал первым на чемпионате Европы 2012 года в Хельсинки. Затем в 2013 году на домашнем чемпионате мира в Москве — третьим. На чемпионате Европы 2014 года в Цюрихе он снова одержал победу. А на чемпионате мира в Пекине, куда он уже ехал в статусе одного из сильнейших спортсменов, завоевал золото, установив рекорд России — 12,98 секунды. Тем самым сделав серьезную заявку на новый олимпийский год.
5) В
6) Шубенков был одним из тех легкоатлетов, кто активно комментировал ситуацию с дисквалификацией ВФЛА и не оставался в стороне от того, чтобы подтвердить чистоту ряда российских спортсменов. Однако отстранение федерации продолжалось полтора года, прежде чем россияне получили малейший шанс соревноваться. ИААФ пошла на уступку, позволив ни в чем не виноватым чистым атлетам получить нейтральный статус и без флага и гимна выступать на соревнованиях. Самым крупным стартом стал чемпионат мира в Лондоне, на подготовке к которому Шубенков и сосредоточился, едва получив документы, подтверждающие его право бежать на турнире.
7) В Лондоне-2017 Шубенков вышел на старт под нейтральным флагом, но в статусе действовавшего чемпиона. Звание он уступил, став вторым, но сделал куда более важную вещь. Это первая российская медаль на большом официальном турнире, где формально Россия не представлена. И это — историческое достижение. Главное, Сергей доказал — наша легкая атлетика жива, несмотря ни на что.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter