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8 августа 2017, 8:10 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Болт заявил, что пробежит эстафету на ЧМ, несмотря на небольшие проблемы со здоровьем

МОСКВА, 8 авг — Р-Спорт. Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, что выступит в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, несмотря на небольшие проблемы со здоровьем.

Болт в субботу пробежал в Лондоне последний индивидуальный старт в карьере — стометровку, завоевав бронзу. Ямаец завершит карьеру после эстафеты, которая состоится в субботу.

«Я чувствую, что мы готовы. Я всегда рад бежать эстафету, посмотрим, как подготовились парни и на что они готовы. Физически я в порядке. Есть немного боли, но я легко справлюсь с этим. Я сделаю все, что могу, как и всегда. Я счастлив быть здесь, и с нетерпением жду эстафеты», — цитирует Болта Рейтер.

Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне завершится 13 августа.
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