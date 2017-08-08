Болт заявил, что пробежит эстафету на ЧМ, несмотря на небольшие проблемы со здоровьем

Болт в субботу пробежал в Лондоне последний индивидуальный старт в карьере — стометровку, завоевав бронзу. Ямаец завершит карьеру после эстафеты, которая состоится в субботу.

«Я чувствую, что мы готовы. Я всегда рад бежать эстафету, посмотрим, как подготовились парни и на что они готовы. Физически я в порядке. Есть немного боли, но я легко справлюсь с этим. Я сделаю все, что могу, как и всегда. Я счастлив быть здесь, и с нетерпением жду эстафеты», — цитирует Болта Рейтер.

Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне завершится 13 августа.