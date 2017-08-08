Двойственные чувства: Шубенков выиграл серебро ЧМ, которое могло быть золотом

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«Не надо Бога гневить».

Если абстрагироваться от того, как проходил финальный забег на 110 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира, серебро Шубенкова стоило бы считать колоссальным успехом. С учетом почти двухлетних перипетий вокруг отстранения россиян от международных стартов и наличия явного фаворита — олимпийского чемпиона из Ямайки Омара Маклеода — второе место чемпиона мира-2015 — это результат с приставкой супер.

Однако, наверное, у каждого, кто смотрел финальный забег, остались двойственные чувства. Дело в том, что Шубенков лидировал до предпоследнего барьера, где Маклеод его все-таки нагнал, и потом на финише вырвался вперед. То есть золото было очень близко. И это понимали после решающего забега и сам спортсмен, и его тренер Сергей Клевцов.

«Пять барьеров “топил”, лидировал по полной программе. Обычно проигрываю со старта, потом нагоняю. Тут было все наоборот — Омар на финише догнал. Не знаю, что сказать — результат вроде бы не совсем мой, 13,14. Но все закончилось на мажорной ноте, и я на позитиве. Хотя, конечно, разочарование присутствует. Хотелось титул защитить», — сказал Шубенков в смешанной зоне, будучи, по воспоминаниям двухлетней давности, все же не таким счастливым после финиша, как в Пекине.

«Но все равно — четвертый чемпионат мира, полный набор медалей. Конечно, два золота было бы лучше, но надеюсь, шанс отыграться у меня будет. Маклеода-то мне надо где-то порвать!» — добавил он.

Присутствовали нотки разочарования и в голосе Клевцова. «Близко было (к золоту). Чуть-чуть не хватило. Я пребываю в состоянии раздвоения личности. Получаю массу поздравлений, понимаю, что в стране эта медаль воспринимается скорее как успех. Наверное, и нам надо понять, что жлобство никого не красит, не надо бога гневить», — заметил тренер.

«Как мне сказал сегодня ученик, когда мы завершали разминку — тренер, давайте наслаждаться тем, что мы на чемпионате мира и опять в финале. Я говорю: хорошо, дорогой, но мои наслаждения будут еще более полными, если ты надерешь там всем одно место. Частично получилось так, как я и хотел», — добавил он.

На выходе из смешанной зоны Шубенков узнал, что в официальном отеле для спортсменов зафиксировано несколько десятков случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. «Почему мне раньше не сказали?» — воскликнул он. Примерно в то же время информация об этом распространилась и в медиа-центре.

«Случай достаточно серьезный — 30 человек из 900 заболели, — рассказала агентству “Р-Спорт” представитель нейтральных атлетов на чемпионате мира Елена Орлова. — Сейчас мы пытаемся поселить (чемпионку мира по прыжкам в высоту) Марию Ласицкене, которая приезжает во вторник, в другой отель. Но в настоящее время с российскими легкоатлетами все в порядке, заболевших среди наших нет».

Нелетная погода.

В понедельник на чемпионате мира было разыграно еще три комплекта медалей. Сейчас в легкой атлетике крайне мало дисциплин, где можно было бы ожидать мирового рекорда. Метание молота у женщин — одна из них. Двукратная олимпийская чемпионка из Польши Анита Влодарчик в нынешнем сезоне подбиралась к своему же мировому достижению очень близко.

Однако под вечер лондонское небо заволокло тучами и похолодало. Иными словами, установилась нелетная для метательниц молота погода. Из двенадцати финалисток только две показали свой лучший результат сезона. А Влодарчик вообще первые три попытки, такое впечатление, разогревалась — и только к четвертой разогрелась.

Но для мирового рекорда ей этого разогрева не хватило. Влодарчик победила, но вовсе не за явным преимуществом — с результатом 77,90 метра, в то время как занявшая второе место китаянка Ван Чжен метнула молот на 75,98. Третьей стала еще одна полька Мальвина Копрон — 74,76.

Высокие результаты были показаны в финале состязаний женщин в тройном прыжке. Лишь два сантиметра разделили золотую медалистку Юлимар Рохас из Венесуэлы и серебряного призера, олимпийскую чемпионку-2016 Катрин Ибаргуэн из Колумбии — 14,91 метра против 14,89. Третьей стала победительница Игр-2012 в Лондоне Ольга Рыпакова из Казахстана — 14,77.

В четвертом финале вечера, беге на 1500 метров у женщин, победила Фейт Кипьегон из Кении, которая опередила американку Дженнифер Симпсон и перешедшую в эту дисциплину с нынешнего сезона Кастер Семеню из ЮАР.

Пять комплектов медалей будут разыграны на чемпионате мира по легкой атлетике во вторник. Впервые на этом мировом первенстве день пройдет без россиян, которые не выступят ни в одной дисциплине программы. За медали в метании копья могла бы побороться Вера Ребрик, но она получила травму в квалификации и в финал не вышла. Фаворит турнира — двукратная олимпийская чемпионка из Чехии Барбора Шпотакова, но ей составит серьезную конкуренцию хорватка Сара Колак, в нынешнем сезоне метавшая даже дальше.

В прыжках с шестом у мужчин не сумел пробиться в финал россиянин Илья Мудров. Главные претенденты на победу в этой дисциплине — американец Сэм Кендрикс и поляк Петр Лисек, оба взлетавшие в нынешнем сезоне на шестиметровую высоту. Но как всегда опасен олимпийский чемпион Лондона-2012 Рено Лавиллени.

Также состоятся три финала в беговых дисциплинах у мужчин. В беге на 3000 метров с препятствиями фавориты африканцы — Консеслус Кипруто и Джайрус Биреч из Кении, Суфиан Элбаккали из Марокко, однако быстрее всех в нынешнем сезоне бегал эту дистанцию Эван Джагер из США.

В решающем забеге на дистанции 800 метров главные фавориты в отсутствии двукратного олимпийского чемпиона кенийца Дэвида Рудиши — его соотечественник Кипьегон Бетт и Найджел Амос из Ботсваны. А на дистанции вдвое короче основной претендент на золото — олимпийский чемпион Рио и действующий чемпион мира Уэйд ван Никерк из ЮАР.

Также во вторник пройдут забеги первого круга на дистанции 200 метров у женщин, полуфиналы в беге на 400 метров с барьерами у женщин. Помимо этого, определятся финалистки в толкании ядра.