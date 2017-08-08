Ольга Рыпакова завоевала «бронзу» на чемпионате мира в Лондоне

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Лучший результат Рыпакова показала в третьей попытке, прыгнув на 14,77 метра. Это ее лучший результат в сезоне. Напомним, что казахстанка квалифицировалась в финал с первого мест, затратив всего одну попытку.

«Золото» в этой дисциплине завоевала представительница Венесуэлы Юлимар Рохас с результатом 14,91 метра. Второй стала Катрин Ибаргуэн из Колумбии, уступившая победительнице два миллиметра (14,89).

Теперь в коллекции 32-летней Рыпаковой три медали с чемпионатов мира — после «серебра» в Тэгу-2011 и Пекина-2015. На Играх-2012 в Лондоне она стала олимпийской чемпионкой.