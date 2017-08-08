Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Маклеод заявил, что на победу его вдохновил Болт

Маклеод в понедельник показал результат 13,04 секунды. Второе место занял россиянин Сергей Шубенков (13,14), выступающий под нейтральным флагом. Третьим стал венгр Балаш Бажи (13,28).

«Это ни с чем нельзя сравнить. На меня оказывалось большое давление, но мне удалось направить его в нужное русло. В прошлом году победы Ямайке на чемпионате мира принесли Усэйн Болт и Элейн Томпсон, они вдохновили меня. На этот раз мне хотелось показать себя во всей красе», — сказал Маклеод.

Восьмикратный олимпийский чемпион Болт, занявший на нынешнем мировом первенстве третье место на дистанции 100 метров, является мировым рекордсменом на стометровке. Томпсон выиграла золото на Играх в Рио-де-Жанейро в беге на 100 и 200 м, также она является чемпионкой мира 2015 года в эстафете 4×100 м.

Маклеод, помимо победы на мировом первенстве в Лондоне, имеет в активе золото Олимпиады-2016.