Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Маклеод заявил, что на победу его вдохновил Болт
ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Омар Маклеод из Ямайки заявил, что на победу его вдохновили достижения других легкоатлетов из его страны — Усэйна Болта и Элейн Томпсон. Об этом спортсмен сообщил
пресс-службе турнира.
Маклеод в понедельник показал результат 13,04 секунды. Второе место занял россиянин Сергей Шубенков (13,14), выступающий под нейтральным флагом. Третьим стал венгр Балаш Бажи (13,28).
«Это ни с чем нельзя сравнить. На меня оказывалось большое давление, но мне удалось направить его в нужное русло. В прошлом году победы Ямайке на чемпионате мира принесли Усэйн Болт и Элейн Томпсон, они вдохновили меня. На этот раз мне хотелось показать себя во всей красе», — сказал Маклеод.
Восьмикратный олимпийский чемпион Болт, занявший на нынешнем мировом первенстве третье место на дистанции 100 метров, является мировым рекордсменом на стометровке. Томпсон выиграла золото на Играх в
Маклеод, помимо победы на мировом первенстве в Лондоне, имеет в активе золото Олимпиады-2016.
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