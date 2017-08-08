Кенийка Кипьегон стала чемпионкой мира в беге на 1500 метров
ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Кенийка Фаит Кипьегон завоевала золотую медаль в беге на 1500 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Спортсменка показала результат 4 минуты 2,59 секунды. Второе место заняла американка Дженнифер Симпсон (4.02,76). Третьей стала Кастер Семеня из ЮАР (4.02,90).
Кипьегон является олимпийской чемпионкой 2016 года.
В общекомандном зачете лидирует сборная США (две золотые, пять серебряных, две бронзовые награды). Второй идет команда Кении (2−1−2), третьей — сборная Эфиопии (1−2−0).
Чемпионат мира завершится 13 августа.
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