Кенийка Кипьегон стала чемпионкой мира в беге на 1500 метров

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Сергей Шубенков, завоевавший серебряную медаль на чемпионате мира в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами, надеется, что у него будет шанс взять реванш у нового чемпиона мира Омара Маклеода из Ямайки. Об этом он рассказал журналистам.