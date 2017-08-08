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Шубенков бился не только за себя, а за всю российскую команду. По телевизору за его выступлением следила Екатерина Конева, которая несколько месяцев назад стала мамой. Внимательно наблюдал за трансляцией Александр Меньков, уже успевший прилететь из Лондона. С трибун за Шубенкова болела Ольга Муллина, днем ранее покидавшая стадион со слезами. Позволили себе нарушить режим и лечь позже обычного наши спортсмены, которым еще только предстоит перелет из России в британскую столицу. Не спали люди на Урале, финальный забег на 110 м с/б которым пришлось ждать до 1:30 ночи. Ставили будильники сибиряки. В некоторых окнах родного для Шубенкова и его тренера Сергея Клевцова Барнаула свет вообще горел всю ночь.

Улыбчивый и небанальный Шубенков не оставляет равнодушным. Его любят зрители, уважают соперники, от него в восторге журналисты. Он — одно из лиц новой российской команды. Не боится острых вопросов, говорит по-английски, строит рожицы на камеру. А еще Сергей один из немногих в нашей сборной, кому по силам выигрывать медали на соревнованиях любого уровня. Шубенков и Мария Ласицкене — символы того, что наша легкая атлетика еще жива. Бесчисленные проверки на допинг, мощнейший удар в виде отлучения от Олимпийских игр, нейтральные форма и флаг — они все это пережили. И не сломались. И именно на них равняются молодые российские спортсмены.

СОПЕРНИКИ

Сергею выпало бежать по второй дорожке. То есть, по крайней, так как первая в финале — нерабочая. По какому принципу распределяются участники — не знают даже сами спортсмены. Но Шубенков был доволен жеребьевкой. Он крупный атлет и когда бежит по центру, его частенько поджимают. Удары по рукам от соперников, хоть и неумышленные, но совсем неприятные. Они сбивают ритм. Да и запнувшийся о барьер сосед может потерять равновесие и завалиться в твою сторону.

А вот бежать с краю — красота. Взял чуть левее — и молоти.

Справа от Шубенкова был сбежавший после московского чемпионата мира из Кубы Орландо Ортега, два года назад получивший испанское гражданство. В полуфинале он проиграл россиянину 0,01. Однако в Рио-де-Жанейро атлет тоже показал в полуфинале лишь 13,32, что не помешало ему в решающем забеге сбросить 0,15 и выиграть серебро.

Четвертая и самая опасная дорожка — ямаец Омар Маклауд. Олимпийский чемпион. Лидер мирового сезона. Обладатель шестого результата в истории (12,90). Уникум, который помимо сумасшедших секунд в барьерах выбегает 100 м из 10 секунд.

Пятая дорожка — вице-чемпион Европы-2016, лучший легкоатлет Венгрии по итогам прошлого года Балаж Бажи. В этом сезоне бежал 13,15. Рядом с ним француз Гарфилд Дарьен, который опередил Шубенкова в полуфинале и показывал 13,09 чуть более месяца назад.

По седьмой — самый скромный в плане результатов участник финала барбадосец Шейн Бретуэйт, а вот справа от него — ямаец Хансл Парчмент, личный рекорд которого — 12,94. Это на 0,04 быстрее лучшего результата Шубенкова. Да и зуб на сибиряка у Парчмента имеется — на прошлом чемпионате мира ямаец был вторым вслед за ним.

Наконец, дальше всех от россиянина расположился рекордсмен мира (12,80), олимпийский чемпион Лондона Арис Мерритт. Спустя четыре дня после бронзы в Пекине-2015 американец перенес трансплантацию почки. У Меррита было диагностировано редкое генетическое заболевание. Речь шла не о продолжении карьеры Ариса, а о его жизни. На выручку пришла Латойя Мерритт — она пожертвовала младшему брату свою почку.

Меритт восстанавливался быстрыми темпами. Почка прижилась. Спортсмен даже надеялся попасть на Олимпийские игры в Рио, но на отборе проиграл заветному третьему месту каких-то 0,01. Руки после столь обидного случая у него не опустились. Ариес продолжил пахать ради себя и ради сестры. И в этом сезоне он вышел на уровень 13,09. И в финале американец со своим колоссальным жизненным и спортивным опытом был одним из фаворитов.

Сергей ШУБЕНКОВ (слева) и победивший в забеге ямаец Омар МАКЛАУД. Reuters

АБСОЛЮТНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Шубенков начал забег блестяще. Обычно старт — его слабая сторона. Но сегодня это было не так. Какое-то время Сергей лидировал, но на восьмом барьере произошел небольшой сбой — и Маклауд вышел вперед. Однако больше обойти себя россиянин не позволил никому. Серебро!

Текучка в барьерном спринте в последние годы сумасшедшая. С 2009 по 2017 годы прошло пять чемпионатов мира. И никому не удавалось попасть в призеры даже на двух из них. А Сергей делает это третий раз подряд! И теперь у него — полный комплект медалей. В Москве россиянин был третьим, в Пекине — первым, сейчас вторым. Сергей уже пять лет в топе. Похвастаться такой стабильностью не может никто со времен великого китайца Лю Сяня.

Нам нужно гордиться Шубенковым и его уникальным тренером Сергеем Клевцовым, которые умудряются из года в года, несмотря ни на что, держать марку. А их нынешнее серебро для России не менее важно, чем пекинская победа. С учетом того, сколько подводных камней пришлось тандему разбить при подготовке к Лондону-2017, об идеальной подготовке речи идти не могло. Конечно, было бы волшебно защитить титул, но чудес в спорте на таком уровне не бывает. Они выжали из себя все, что было могли на данный момент. Спасибо, мужики!

Владимир ИВАНОВ

из Лондона.