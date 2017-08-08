Жуков: Медаль Шубенкова важна для всей российской команды на ЧМ с точки зрения психологии

В понедельник Шубенков, выступающий в качестве нейтрального спортсмена, занял второе место с результатом 13,14 секунды, победителем стал олимпийский чемпион 2016 года Омар Маклеод из Ямайки (13,04), третье место занял венгр Балаш Бажи (13,28). На нынешнем турнире Шубенков, победивший в этой дисциплине на чемпионате мира 2015 года в Пекине, стал первым медалистом среди российских легкоатлетов.

«Блестяще, после такого перерыва смог выиграть медаль, боролся за победу. Эта первая награда, она очень важна. Такое достижение, это психологически важно для всей нашей команды», — сказал Жуков.

«Для Шубенкова это прекрасный результат, просто молодец, но представитель Ямайки показал лучшее время сезона. Впереди у нас еще есть все шансы на медали, например, в прыжках в высоту у женщин. И еще раз самые искренние поздравления Шубенкову, просто молодец», — добавил глава ОКР.