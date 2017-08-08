Борзаковский: Медаль Шубенкова на ЧМ по легкой атлетике очень важна для России

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В понедельник Шубенков занял второе место в беге на 110 метров с барьерами. На нынешнем турнире медаль Шубенкова, победившего в этой дисциплине также на чемпионате мира 2015 года в Пекине, стала первой для российских легкоатлетов.

«Эта медаль очень важна для нас, все-таки она стала первой наградой на чемпионате мира, — сказал Борзаковский. — Важна и для остальных ребят, которым только предстоит выйти на старт, я очень рад за Сергея Шубенкова, я был уверен, что он будет бороться за награды. Так получилось, что он завоевал серебро, хотя способен был бороться за золото, но условия, в которых он готовился и соревновался, позволили показать только второй результат. Сейчас я постараюсь дозвониться до Сергея и поздравить с очередной медалью, уверен, что он способен будет бороться за золото и на следующем мировом первенстве».

В активе 26-летнего Шубенкова также бронзовая награда чемпионата мира 2013 года в Москве и две золотые медали первенств Европы (2012, 2014).

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.